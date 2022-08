Le pape François exhorte la Russie à éviter une “catastrophe nucléaire” à Zaporizhzhia alors que l’Ukraine célèbre le jour de l’indépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François a exhorté mercredi la Russie à ne pas provoquer de “catastrophe nucléaire” à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine.

Mercredi marque à la fois le traditionnel jour de l’indépendance de l’Ukraine et six mois depuis le début de l’invasion russe. L’usine de Zaporizhzhia est sous contrôle russe depuis les premières semaines de la guerre, et les experts ont averti que sa destruction pourrait entraîner une “Tchernobyl sous stéroïdes.”

Les responsables ukrainiens ont critiqué le pape pour une autre partie de son discours dans laquelle il a décrit Daria Dugina, 29 ans, qui a été tuée dans un attentat à la voiture piégée à Moscou samedi, comme une victime innocente.

“Les innocents paient pour la guerre”, a poursuivi François mercredi en faisant référence à “cette pauvre fille jetée en l’air par une bombe sous le siège d’une voiture à Moscou”.

L’UKRAINE AVERTIT LA RUSSIE QU’ELLE A L’INTENTION DE REPRISE DE LA CRIMÉE

Dugina était la fille de l’influent philosophe russe Alexander Dugin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine qui a poussé agressivement à la guerre en Ukraine.

LES ÉTATS-UNIS AVERTISSENT LA RUSSIE POURRAIENT ACCROÎTRE LES GRÈVES CIVILES À L’APPROCHE DU JOUR DE L’INDÉPENDANCE DE L’UKRAINE

Alors que le FSB russe a déclaré que l’Ukraine était responsable de l’attaque, les responsables ukrainiens ont rejeté ces accusations. Andrii Yurash, ambassadeur d’Ukraine au Vatican, a qualifié les propos du pape François de “décevants” sur Twitter.

“Le discours d’aujourd’hui du Pape a été décevant”, a écrit Yurash, qualifiant Dugina d'”idéologue de l’impérialisme” et alléguant qu'”elle a été tuée par des Russes”.

“On ne peut pas parler dans les mêmes catégories d’agresseur et de victime, de violeur et de violé”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dugina avait épousé bon nombre des mêmes opinions nationalistes russes que son père dans sa carrière de commentatrice à la télévision.