Le pape François et l’imam Al-Tayeb lancent un appel à la paix à l’ONU par « préoccupation pour l’avenir de l’humanité »

Le pape François s’est joint au cheikh Ahmed al-Tayeb pour appeler à la fin de la guerre au Conseil de sécurité de l’ONU.

La discussion de l’ONU portait sur la « fraternité humaine ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution contre les discours de haine, le racisme, la xénophobie et l’intolérance.

Le pape François et un important imam sunnite ont lancé des appels à la paix au Conseil de sécurité des Nations unies à New York, où les discussions ont porté sur l’importance de la « fraternité humaine ».

Le pape, qui est hospitalisé en convalescence après une chirurgie abdominale, a envoyé mercredi une déclaration à la réunion de l’ONU dans laquelle il a déclaré qu’une troisième guerre mondiale était menée « au coup par coup » et que l’humanité souffrait d’une « famine de la fraternité ».

Cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, le siège millénaire de l’apprentissage sunnite au Caire, a déclaré lors d’un briefing virtuel au conseil de l’ONU que la fraternité humaine était la clé de la paix mondiale, un point qu’il et le pape avaient fait dans un document conjoint publié en 2019.

« De nos jours, avec les armes nucléaires et celles de destruction massive, le champ de bataille est devenu pratiquement illimité et les effets potentiellement catastrophiques », a déclaré le pape dans sa déclaration, qui a été lue par l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations. avec les États et les organisations internationales.

« Le moment est venu de dire un ‘non’ catégorique à la guerre, d’affirmer que les guerres ne sont pas justes, mais que seule la paix est juste », a ajouté le pontife dans le communiqué.

LIRE | Le Soudan déclare l’envoyé de l’ONU Volker Perthes « persona non grata »

Al-Tayeb a déclaré que son intention en s’adressant au conseil était d’exhorter la fin des guerres insensées. Il a cité l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, la Libye et le Yémen.

Le grand imam a également appelé le conseil à reconnaître un État palestinien indépendant après 75 ans.

Sans nommer ni la Russie ni l’Ukraine, le grand imam a déclaré que la guerre qui se déroulait aux frontières orientales de l’Europe avait instillé la terreur et « l’inquiétude qu’elle puisse faire régresser l’humanité à une ère primitive ».

Al-Tayeb a dit :

Notre rassemblement d’aujourd’hui n’est pas un luxe mais une nécessité, dictée par le souci de l’avenir de l’humanité.

Le grand imam a déclaré que la mission poursuivie par Al-Azhar et l’Église catholique romaine dans le document de 2019 sur la fraternité humaine pour la paix mondiale doit être poursuivie par les dirigeants politiques.

Les Émirats arabes unis ont choisi l’importance de la fraternité humaine pour ramener la paix comme pièce maîtresse de leur présidence du conseil ce mois-ci.

Après les appels du pape et du grand imam et les discours du conseil, les membres ont adopté une résolution reconnaissant que les discours de haine, le racisme, la xénophobie, l’intolérance, la discrimination sexuelle et les actes d’extrémisme « peuvent contribuer à l’éclatement, à l’escalade et à la récurrence des conflits ».

La résolution, coparrainée par les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni, a été adoptée à l’unanimité même si certains des 15 membres du conseil ont été accusés de certaines des mêmes actions qu’ils ont condamnées.

L’ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Nusseibeh, a déclaré à l’Associated Press après le vote qu’il s’agissait d’une résolution « historique » qui rassemble pour la première fois des résolutions précédentes du Conseil traitant de différentes manières du discours de haine, du racisme, de l’incitation et de l’extrémisme.

Nusseibeh a déclaré qu’il promeut la tolérance, l’égalité, la coexistence et le dialogue.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la déclaration du pape et du grand imam de « modèle de compassion et de solidarité humaine » et a exhorté les pays et les peuples du monde entier à « se tenir ensemble comme une seule famille humaine » et à forger « une alliance de paix, enracinée dans les valeurs de la fraternité humaine ».