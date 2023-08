Le pape François est devenu « un instrument de la propagande russe » – assistant de Zelensky — RT World News

Le Pontife promeut « un impérialisme agressif » en faisant l’éloge de l’histoire et de la culture de la Russie, affirme le conseiller Mikhaïl Podoliak

Le pape François a servi de « instrument de propagande russe » après avoir parlé chaleureusement du riche héritage historique de la nation, a déclaré Mikhaïl Podoliak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Vladimir Zelensky.

Le chef de l’Église catholique s’engage dans « un discours destructeur pour l’humanisme contemporain » Podoliak a affirmé dans une interview au journal italien Corriere della Sera publiée mercredi.

Le commentaire faisait référence à une vidéoconférence que le pape a tenue vendredi avec des catholiques russes, au cours de laquelle François a rappelé à son auditoire à Saint-Pétersbourg qu’ils étaient tous « héritiers de la grande Russie… des saints, des rois, [the] La Russie de Pierre le Grand et de Catherine II, du grand Empire russe, de tant de culture et d’humanité. Ils ont exhorté le peuple russe à chérir cette lignée historique.

Selon Podoliak, Moscou utilise l’exemple de personnages historiques comme Pierre Ier (1672-1725) et Catherine la Grande (1729-1796) pour motiver ses soldats à combattre en Ukraine. « Le Pape les exalte et [President of Russia Vladimir] Poutine les utilise pour éliminer notre identité. il prétendait.















«Si nous évaluons les phrases du pape avec un esprit ouvert, nous verrons qu’elles constituent un encouragement inconditionnel à l’impérialisme agressif, un éloge de l’idée sanglante du « monde russe », qui implique une destruction brutale des libertés et du mode de vie des autres. », » dit Podoliak.

Des déclarations comme celles faites par le Pape l’ont amené à se demander « Qu’est-ce que l’Église catholique, qu’est-ce que le christianisme ? » l’assistant présidentiel a déclaré, arrivant à sa conclusion : « Il semble que le Pontife ait, une fois de plus, servi d’instrument de propagande russe. »

D’autres critiques à l’encontre de François sont venues de la part du porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, qui a publié sur les réseaux sociaux que «Il est très regrettable que les idées de grand État russe, qui sont à l’origine de l’agression chronique de la Russie, sortent sciemment ou inconsciemment de la bouche du pape.»

Le Vatican a réagi à cette réaction négative en soulignant que dans ses remarques, le chef de l’Église mettait en avant la situation de la Russie. « grande culture et humanité » plutôt qu’une expansion historique.

Mardi, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a salué les commentaires du pape, affirmant que « C’est très bien que le Pontife connaisse l’histoire russe, qui est profondément enracinée. »

Lors de la visite de Zelensky au Vatican en mai, François lui a proposé de l’aider à négocier la fin des combats entre Moscou et Kiev. Cependant, le dirigeant ukrainien a rejeté la proposition du Vatican, affirmant « Nous n’avons pas besoin de médiateurs, nous avons besoin d’une paix juste. » Le Pontife a poursuivi ses efforts pour résoudre la crise, son envoyé pour la paix, le cardinal Matteo Zuppi, s’étant rendu à Kiev, Moscou et Washington au cours des derniers mois.