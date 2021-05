Le pape François envoie une équipe pour enquêter si le diocèse allemand a mal géré les allégations d’abus sexuels, au milieu de la colère du public

Des enquêteurs du Vatican se rendront dans l’archidiocèse de Cologne, en Allemagne, dans la première quinzaine de juin, pour vérifier si son chef, le cardinal Rainer Maria Woelki, avait fait « erreurs » dans le traitement des cas d’abus sexuels, a déclaré vendredi l’archidiocèse dans un communiqué. Ils se pencheront également sur d’éventuelles défaillances de Stefan Hesse, l’archevêque de Hambourg, qui était l’ancien chef du personnel à Cologne.

Woelki a été critiqué par des paroissiens pour ne pas avoir publié de rapport détaillant les allégations d’abus et pour avoir omis d’informer le Vatican d’un cas particulier impliquant un prêtre. Le cardinal lui-même avait demandé une enquête l’année dernière et avait promis de soutenir l’enquête. Il a dit qu’il se félicitait du fait que le Pape veuille « pour se faire sa propre image » des affaires de l’archidiocèse.

Jeudi, une soixantaine de personnes ont protesté contre la visite de Woelki dans la ville de Düsseldorf. Ils brandissaient des cartons rouges lorsqu’il est arrivé à l’église Sainte-Marie de la Paix. Environ 140 paroissiens avaient signé une lettre contre le cardinal effectuant des confirmations à l’église et lui avaient demandé d’envoyer un représentant à la place.

Woelki a déclaré pendant le voyage qu’il comprenait les préoccupations du public et qu’il était « important pour moi de les entendre. »

En 2010, une victime a déclaré à l’archidiocèse de Cologne qu’un prêtre de Düsseldorf, qui a ensuite été identifié par les médias comme le pasteur O., l’avait agressé sexuellement à la fin des années 1970, alors qu’il était enfant. La victime a ensuite été indemnisée de 15 000 € (18 210 $) par l’Église.

Woelki, qui a travaillé avec le pasteur O. lorsqu’il était lui-même diacre, a déclaré aux médias locaux qu’il avait refusé d’enquêter officiellement sur l’affaire car il s’était avéré impossible d’interroger le pasteur en raison de sa démence. Le pasteur O. est décédé en 2017.

Nach seiner Ausladung zur Firmung besuchte der Kölner Erzbischof die Düsseldorfer Gemeinde für ein klärendes Gespräch – doch beim Empfang machten Protestierende ihrem Unmut Luft. https://t.co/Vb26JM3ykF — katholisch.de (@katholisch_de) 28 mai 2021

En janvier 2019, l’archidiocèse a chargé un cabinet d’avocats basé à Munich d’examiner les dossiers de l’Église à partir de 1975 afin de déterminer ce qui avait conduit à la dissimulation des incidents d’abus sexuels au fil des ans. Cependant, Woelki a décidé de ne pas publier le rapport, citant « déficiences méthodologiques » dans le travail de l’entreprise, selon l’agence de presse catholique.

Woelki a ensuite commandé une nouvelle étude indépendante, qui a été publiée en mars 2021.

Le rapport a identifié 243 prêtres et laïcs travaillant pour l’Église qui ont abusé de mineurs, et au moins 386 victimes entre 1946 et 2018. Dans 55% des cas, les victimes étaient des enfants de moins de 14 ans. violence, tandis que le reste concernait des abus verbaux ou physiques.

Les deux responsables mandatés par le Pape pour évaluer la situation à Cologne, le centre du plus grand et du plus puissant diocèse catholique romain d’Allemagne, sont Anders Arborelius, évêque de Stockholm, et Johannes van den Hende, évêque de Rotterdam.

