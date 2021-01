François n’a pas précisé le moment exact de son inoculation, mais le pape a déclaré que le déploiement du Vatican commencerait la semaine prochaine et qu’il avait déjà pris rendez-vous.

Le plan de François envoie un signal pro-vaccin significatif aux 1,3 milliard de catholiques du monde. Mais cela marque également une étape critique dans la protection d’un homme de 84 ans à qui il manque une partie de son poumon, n’aime pas porter de masque et aime les interactions en face à face. Cependant, les experts médicaux disent que même ceux qui ont été vaccinés doit continuer à porter un masque .

Les observateurs du Vatican s’attendaient largement à ce que Francis se fasse vacciner, et il a parlé positivement pendant des mois de l’effort international de vaccination, l’appelant une lumière d’espoir « en cette période d’obscurité ». Jusqu’à présent, cependant, le Vatican était resté vague sur ses plans de vaccination pour le Pape. Le Saint-Siège a seulement déclaré que sa campagne ciblerait d’abord les personnes âgées, le personnel médical et les personnes les plus en contact avec le public.