Le pape François en visite surprise au centre de réadaptation de Québec

Le père André Morency n’arrive pas à croire qu’il a vu le pape François en personne, encore moins dans un centre de réadaptation de Québec.

Le prêtre a retenu ses larmes jeudi lorsque le pontife s’est arrêté à la Fraternité Saint-Alphonse, un établissement pour personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances à Beauport, au Québec, au nord-est de Québec. Plus tôt dans la journée, le pape a célébré la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré.

“Il souriait. Ses yeux brillaient”, a déclaré Morency, qui a fondé la fraternité il y a environ 30 ans. “Pour moi, c’est un grand clin d’œil de Dieu pour la Fraternité Saint-Alphonse.”

Le pape François a passé environ 20 minutes au centre, offrant des cadeaux, notamment des chapelets et une icône de Marie et de Jésus.

Au cours de l’arrêt secret, dit Morency, un garde du corps l’a présenté au pape. C’est alors que le pontife lui a remis des enveloppes contenant un don de 20 000 $ à la fraternité.

“Il attrape ma main et me la met dans la main. Il a dit : ‘C’est pour les pauvres, Père Morency'”, se souvient le prêtre.

Ce n’est qu’après le départ du cortège que Morency s’est rendu compte de ce qu’il y avait dans les enveloppes.

“Nous essayons toujours de ne pas pleurer”, a-t-il déclaré.

Promesse tenue

Le prêtre dit que le centre doit la visite à l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix, qui a promis d’amener le pape à l’organisation si jamais le pontife se rendait à Québec.

La Fraternité Saint-Alphonse a reçu cette icône de Marie et de Jésus en cadeau après la visite du pape François. (Louis-Philippe Arsenault/Radio-Canada)

Lorsque Morency apprit que le pape ferait une tournée au Canada, il écrivit à l’archevêque de Québec pour lui rappeler sa promesse. Et l’archevêque a tenu parole.

Afin d’assurer la présence des bénévoles et des résidents, Morency les a invités à un souper spécial pour les remercier de leur implication au centre.

Il dit que la visite surprise du pape a ému les habitants, même les non-croyants.

“Il y en avait qui pleuraient, qui avaient les yeux larmoyants. Sa présence à la maison a peut-être déclenché quelque chose à l’intérieur de ces gens”, a déclaré Morency.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.