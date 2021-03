Le pape François en visite en Irak: ce qu’il faut savoir

Le pape François entame vendredi une tournée éclair de trois jours en Irak, malgré les craintes qu’il pourrait attirer de grandes foules à un moment où le coronavirus semble résurgence dans le pays. Les problèmes de sécurité persistants dans une nation ravagée par des années de guerre et de conflit n’ont pas non plus suffi à dissuader le pape François de tenir sa promesse de visiter l’une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Pourquoi François visite-t-il l’Irak? Une telle visite a été le rêve de plusieurs papes. Jean-Paul II avait l’intention d’y aller en 2000, mais le voyage a été annulé en raison de la montée des tensions dans la région. Benoît XVI a également été invité mais n’a pas pu y aller à cause de la guerre. Le président irakien, Barham Salih, a invité Francis à se rendre en juillet 2019, espérant que cela aiderait le pays à guérir après des années de conflits.

François a accepté l’invitation et a clairement indiqué qu’il ne voulait pas décevoir le peuple irakien, en particulier la population chrétienne en souffrance du pays. Le Vatican pense que les risques sont compensés par la possibilité de les soutenir et d’être proche d’eux – l’une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Certains responsables d’églises croient que la foi chrétienne est en danger de disparaître d’Irak. Ses rangs diminuent depuis des années – réduits d’environ un tiers des 1,5 million de personnes qui y vivaient pendant les dernières années du règne de Saddam Hussein. François rencontrera également des dirigeants chiites, dans l’espoir d’améliorer les relations et de jeter les bases d’une paix qui protège les personnes de toutes les religions en Irak. Et la pandémie? Après plus d’un an enfermé derrière les murs du Vatican, François doit se rendre à Bagdad vendredi à un moment tendu de la pandémie, envoyant un message qui va à l’encontre de nombreuses directives de santé publique. Dans son discours hebdomadaire de mercredi, le pape a déclaré qu’il ne serait pas découragé. «Je vous demande d’accompagner ce voyage apostolique par la prière afin qu’il puisse se dérouler de la meilleure façon possible, porter le fruit espéré», a-t-il dit. «Le peuple irakien nous attend.»

Francis, qui a été vacciné à la mi-janvier, a exhorté les pays riches à donner des doses de vaccin aux plus pauvres et a qualifié le refus de vacciner de «suicidaire». L’entourage du pape a également été inoculé. La possibilité que François, âgé de 84 ans, puisse par inadvertance mettre en danger une population irakienne n’ayant pratiquement pas accès aux vaccins n’est pas perdue pour ses alliés à Rome. «Il y a cette inquiétude que la visite du pape ne mette pas la santé du peuple en danger – c’est évident», a déclaré le révérend Antonio Spadaro, un prêtre jésuite et proche allié de François. «Il y a une prise de conscience du problème.» Le Vatican insiste sur le fait que le voyage sera une visite sûre, socialement distante et sobre, sans la fanfare habituelle. Un porte-parole du Vatican a également minimisé le nombre de cas en Irak lorsque des journalistes ont demandé comment François pouvait justifier de ne pas retarder le voyage. Les partisans craignent que les objectifs du pape pour la visite ne soient éclipsés par toute indication selon laquelle il contribue à la propagation du coronavirus en organisant des événements où la distanciation sociale est difficile à appliquer. Que va-t-il faire pendant qu’il est là-bas? Francis a un emploi du temps chargé pendant la visite. Il commence à Bagdad et rencontrera des responsables politiques, comme d’habitude, avant de rencontrer le clergé catholique et les séminaristes à Notre-Dame du Salut, l’église catholique syrienne où une attaque en 2010 a tué plus de 50 personnes.

Samedi, il s’envolera pour Najaf, la ville la plus sainte pour les chiites en Irak. Là, il rencontrera le grand ayatollah Ali al-Sistani, un religieux musulman reclus de 90 ans qui reste presque complètement à l’écart de la vie publique. Le religieux chiite le plus vénéré d’Irak, l’ayatollah rencontre rarement des dignitaires étrangers.