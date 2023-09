Le pape François en visite à Marseille et appelle à l’action pour sauver les migrants méditerranéens

« Cette belle mer est devenue un immense cimetière », a déclaré le pontife lors de sa visite au mémorial situé au sommet d’une colline au-dessus de Marseille et offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Il a appelé à plus de compassion face à une tragédie « causée par le trafic cruel et le fanatisme de l’indifférence ».22 septembre 2023