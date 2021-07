Le pape François en «bon état» après une chirurgie intestinale, restera à l’hôpital pendant une semaine

Selon un communiqué publié lundi par Matteo Bruni, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, « Le pape François est en bon état général, alerte et en respiration spontanée. »

Le Vatican a partagé plus de détails sur le rétablissement du pontife, commentant que le processus se déroule bien et qu’il ne devrait plus se produire de complications.

Dimanche, le pape François a subi une opération de trois heures pour rectifier la sténose diverticulaire, une procédure assistée par dix professionnels de la santé à l’hôpital Gemelli de Rome. La maladie provoque un rétrécissement d’une partie de l’intestin, bloquant ensuite le passage des aliments, ce qui peut être dangereux s’il n’est pas traité. Parallèlement à cette procédure, le Pape a également subi une ablation d’une partie de son côlon gauche.

A quelques heures de l’opération, le pape avait annoncé qu’il prévoyait de se rendre en Hongrie et en Slovaquie à la mi-septembre.

L’homme de 84 ans n’a subi qu’une seule autre intervention chirurgicale depuis 2013, une opération fin 2019 pour corriger des cataractes.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!