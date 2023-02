Le pape François emmène une mission de paix au Soudan du Sud après la RD Congo

Le pape François a atterri au Soudan du Sud pour une visite promouvant la paix et la réconciliation.

Il s’agit de la première visite du pape depuis l’indépendance du pays en 2011.

Le pape arrive au Soudan du Sud après une visite de quatre jours en RDC.

Le pape François est arrivé vendredi pour une visite de trois jours au Soudan du Sud pour promouvoir la paix et la réconciliation dans le pays le plus jeune du monde, traumatisé par la guerre civile et marqué par la pauvreté.

Le “pèlerinage de paix” est la toute première visite papale au Soudan du Sud depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011 après des décennies de conflit.

Le pape, assis dans un fauteuil roulant, a été accueilli après l’atterrissage de son avion à l’aéroport de Juba par un certain nombre de dignitaires, dont le président du Soudan du Sud, Salva Kiir.

Il fait suite à une visite de quatre jours en République démocratique du Congo, où un conflit brutal dans l’est riche en minéraux figurait parmi les priorités du pape.

La paix a également échappé au Soudan du Sud, avec une guerre civile de cinq ans faisant 380 000 morts, quatre millions de déplacés et le jeune pays profondément appauvri.

Des foules ont commencé à s’aligner dans les rues de Juba quelques heures avant l’arrivée du pape, agitant le drapeau national et brandissant des banderoles accueillant François au Soudan du Sud.

Certaines personnes portaient des vêtements traditionnels ou des vêtements d’ordres religieux, tandis que d’autres poussaient des youyous, soufflaient dans des cors et des sifflets et chantaient des hymnes.

Le pontife de 86 ans devrait rencontrer les victimes du conflit, ainsi que les dirigeants politiques et ecclésiastiques du pays, entre des prières et une messe en plein air qui devrait attirer de grandes foules.

La visite – la cinquième de François en Afrique – était initialement prévue pour 2022 mais a dû être reportée en raison de problèmes au genou du pape.

L’affliction l’a rendu dépendant d’un fauteuil roulant et a vu l’itinéraire réduit dans les deux pays.

“Nous voulons parvenir à la paix”

Il sera rejoint au Soudan du Sud par l’archevêque de Cantorbéry et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, soulignant le large attrait du christianisme dans ce pays pieux de 12 millions d’habitants.

“Je suis très excitée de le voir”, a déclaré à l’AFP Hanah Zachariah, 20 ans, l’une des dizaines de pèlerins qui ont marché neuf jours de la ville de Rumbek à Juba, un voyage d’environ 400 km, dans le but de voir le pape.

François a promis en 2019 de se rendre au Soudan du Sud lorsqu’il a accueilli les deux dirigeants belligérants du pays, Kiir et son adjoint Riek Machar, lors d’une retraite au Vatican et leur a demandé de respecter un cessez-le-feu durement combattu pour leur peuple.

Dans des scènes qui se sont répercutées au Soudan du Sud, où 60 % de la population est chrétienne, l’Argentin s’est agenouillé et a embrassé les pieds de deux ennemis dont les armées personnelles avaient été accusées d’horribles crimes de guerre.

Mais quatre ans plus tard, le pays reste embourbé dans un conflit insoluble.

Signe de la violence chronique, au moins 21 personnes ont été tuées lors d’un vol de bétail à la veille de sa visite, dans ce que les autorités ont qualifié d’attaque de représailles dans l’État d’Équatoria central au Soudan du Sud.

Human Rights Watch (HRW) a exhorté les chefs d’église à faire pression sur les dirigeants du Soudan du Sud pour qu’ils “s’attaquent à la crise actuelle des droits humains dans le pays et à l’impunité généralisée”.

Mausi Segun, directeur Afrique de HRW, a déclaré :

Ils devraient également faire pression sur les dirigeants du Soudan du Sud pour qu’ils prennent des mesures concrètes pour mettre fin aux attaques contre les civils et pour garantir la responsabilité des auteurs d’abus graves.

Les citoyens fatigués de la guerre ont placé leurs espoirs sur François pour encourager l’unité indispensable dans une nation en proie à des divisions ethniques et politiques.

“Nous avons beaucoup souffert. Maintenant, nous voulons parvenir à la paix”, a déclaré Robert Michael, un homme d’affaires de 36 ans, sous l’un des nombreux panneaux d’affichage à Juba accueillant le pape.

“Atrocités brutales”

Le vendredi a été déclaré jour férié. Les responsables ont encouragé les gens à se présenter en masse, mais n’ont pas donné d’estimation du nombre de personnes qui devraient assister aux apparitions du pape.

Les routes de la capitale ont été goudronnées pour l’occasion, et les responsables de la sécurité ont annoncé mercredi que 5 000 policiers et militaires supplémentaires seraient dans les rues.

La visite fait suite à un voyage à Kinshasa, la capitale de la RDC voisine, marquant la première fois depuis 1985 qu’un pape se rend dans ce pays profondément troublé, qui compte le plus grand nombre de fidèles catholiques d’Afrique.

Le pape François en photo avec le président de la République démocratique du Congo Felix Tshisekedi mardi. AFP Arsène MPIANA / AFP

Avant de monter à bord de son avion vendredi, le pape – qui semblait fatigué – a exhorté les évêques congolais à se concentrer sur le peuple et pas seulement sur “l’activité politique”.

Environ 40 pour cent des plus de 100 millions d’habitants de la RDC sont catholiques, selon les estimations, et l’église conserve une énorme influence.

Plus tôt au cours de son voyage, Francis a dénoncé des “atrocités brutales” après avoir entendu des récits poignants de l’est du Congo, y compris des témoignages de victimes de violences sexuelles et de mutilations aux mains de milices.

Il a ajouté que le conflit était motivé par l’avidité des ressources au détriment des victimes innocentes et a dénoncé le “colonialisme économique” dans la région turbulente.

Francis a également organisé une méga-messe à l’aéroport de Kinshasa et a imploré les jeunes Congolais d’éviter la corruption, lors d’un événement dans un stade bondé auquel ont assisté des dizaines de milliers de personnes.