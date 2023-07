Le pape François élèvera l’archevêque Stephen Brislin du Cap et 20 autres au rang de cardinal

Le pape François est sur le point d’élever 21 ecclésiastiques au rang élevé de cardinal.

L’annonce met la marque du pape sur le groupe qui choisira un jour son successeur.

Les cardinaux élus viennent du monde entier, notamment des États-Unis, d’Italie, d’Argentine, de Suisse et d’Afrique du Sud.

Le pape François a annoncé qu’il élèverait 21 ecclésiastiques au rang élevé de cardinal, marquant à nouveau de son empreinte le groupe qui choisira un jour son successeur après sa mort ou sa démission.

La cérémonie d’installation, dite consistoire, aura lieu le 30 septembre, a annoncé dimanche François, 86 ans, lors de sa prière de midi aux pèlerins et touristes place Saint-Pierre.

Dix-huit des hommes d’église ont moins de 80 ans et pourraient entrer dans un éventuel conclave pour choisir le prochain pape. Les trois autres, qui ont plus de 80 ans et sont trop vieux pour voter au conclave, ont été nommés en remerciement pour leur long service à l’Église.

Tous les cardinaux, quel que soit leur âge, sont autorisés à participer aux réunions pré-conclave connues sous le nom de congrégations générales, leur donnant leur mot à dire sur le type de pape qu’ils pensent que leurs jeunes frères cardinaux devraient choisir.

Les nouveaux cardinaux viennent de pays comme les États-Unis, l’Italie, l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Colombie, le Soudan du Sud, Hong Kong, la Pologne, la Malaisie, la Tanzanie et le Portugal.

Voici les noms des futurs Cardinaux : Mgr Robert Francis Prevost, OSA, Préfet du Dicastère pour les Évêques Mgr Claudio Gugerotti, préfet du Dicastère pour les Églises orientales Mgr Víctor Manuel Fernandez, Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi Mgr Emil Paul Tscherrig, nonce apostolique Mgr Christophe Louis Yves Georges Pierre, Nonce apostolique Mgr Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem Mgr Stephen Brislin, archevêque du Cap (Kaapstad) Mgr Ángel Sixto Rossi SJ, archevêque de Cordoue Mgr Luis José Rueda Aparacio, archevêque de Bogotá Mgr Grzegorz Rys, archevêque de Lódz Mgr Stephen Ameyu Martin Mulla, archevêque de Juba Mgr José Cobo Cano, archevêque de Madrid Mgr Protase Ruganbwa, archevêque coadjuteur de Tabora Mgr Sebastian Francis, évêque de Penang Mgr Stephen Chow Sau-yan SJ, évêque de Hong Kong Mgr François-Xavier Bustillo OFM Conv., évêque d’Ajaccio Mgr Américo Manuel Alvez Aguiar, évêque auxiliaire de Lisbonne Révérend Ángel Fernandez Artime, sdb, Recteur Majeur des Salésiens

Félicitations à Mgr Stephen Brislin ??, et à l’archidiocèse de Cape Town, pour l’annonce par le pape François de sa sélection pour devenir membre du Collège des cardinaux lors du prochain consistoire. En savoir plus ici ??https://t.co/oK4KWus81B pic.twitter.com/717zFJjalr — Archidiocèse de Durban (@archdiocese_of) 9 juillet 2023

Trois des nouveaux cardinaux ont récemment été nommés à la tête des principaux départements du Vatican, dont l’archevêque argentin Victor Manuel Fernandez, chef du département doctrinal du Vatican.

Une autre nomination importante a été celle de l’évêque Stephen Chow Sau-Yan de Hong Kong. Chow est l’un des principaux liens avec l’Église catholique dans la Chine communiste, où le Vatican tente d’améliorer les conditions des catholiques.

Pendant des décennies, le Vatican et la Chine ont connu des tensions alternant avec l’amélioration des relations en raison de l’insistance de la nation dirigée par les communistes sur le droit de nommer des évêques et de l’emprisonnement de prêtres qui professaient leur loyauté envers le pape.

Spirale de violence israélo-palestinienne

Dimanche, dans des remarques précédant sa lecture de la liste des nouveaux cardinaux, le pape François a également exprimé l’espoir que les autorités israéliennes et palestiniennes engageraient un « dialogue direct » pour mettre fin à la « spirale de la violence » – une référence aux récents raids meurtriers des Israéliens. les forces.

Les cardinaux servent de conseillers au pontife sur les questions d’enseignement et d’administration, y compris les finances en proie aux scandales du Vatican. Mais leur devoir le plus crucial est de se réunir en conclave secret pour élire le prochain pontife.

François a nommé de nombreux lots de nouveaux cardinaux au cours de ses 10 ans de pontificat. Cela signifie, de plus en plus, que les hommes qui voteront pour celui qui lui succède, en cas de démission ou de décès, sont des hommes d’Église qui soutiennent ses valeurs, ses priorités et ses perspectives.