Le pape François dynamisé par les foules congolaises en tournée en Afrique

Déjà l’une des plus anciennes figures à diriger l’Église catholique mondiale, François a parfois semblé fragile ou épuisé ces dernières années. Il a du mal à marcher et a admis se fatiguer plus facilement en voyage. Il n’était pas clair si une aventure de trois jours dans l’une des capitales les plus chaotiques du monde, suivie de deux jours au Soudan du Sud, aurait un impact encore plus lourd.