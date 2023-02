Le pape François donne la messe au Congo au début de sa tournée en Afrique

Commentez cette histoire Commenter

KINSHASA, République démocratique du Congo – Les écoles ont été fermées et la plupart des travaux ont été annulés, ce qui signifie que toutes les routes chaotiques de cette mégapole ne menaient qu’à un seul endroit mercredi: un aéroport domestique, avec une étape temporaire puis un vaste terrain, où des centaines des milliers arrivaient, certains avant le lever du soleil.

“Je suis ici juste pour l’apercevoir”, a déclaré Erick Kwele, 53 ans, un fonctionnaire, bien que de là où il se tenait sur le terrain, le pape François ne serait pas plus gros qu’un ongle.

La messe du matin de François, son premier événement public au cours d’un voyage de six jours en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud, a été un aperçu de l’agitation extraordinaire qui est nécessaire – même les jours de fête – dans l’une des régions les plus dynamiques et les plus dynamiques d’Afrique. villes les plus mal gérées. Cette agitation, que les Kinois considèrent comme une sorte d’esprit civique, est nécessaire à la survie quotidienne. Mais mercredi, cela faisait aussi partie du spectacle. Les autorités ont estimé la foule à plus d’un million.

“Arrêtez d’étouffer l’Afrique”, dit le pape François au monde lors d’un voyage en RDC et au Sud-Soudan

Même avant l’arrivée de François, le terrain était un spectacle d’énormité et d’énergie : tant de jeunes, tant de musique lourde de basses, des enfants qui dansent et des chœurs rugissants. Certains ont dit qu’ils régleraient leurs alarmes sur 3 ou 4 heures du matin juste pour négocier le trafic et s’assurer une place pour la cérémonie de 9h30. D’autres encore ont dit qu’ils venaient de la périphérie tentaculaire de la ville, en utilisant les camionnettes jaunes omniprésentes – inévitablement cabossées et surchargées, affaissées de poids, les gens pendaient sur les côtés. Kwele a déclaré que dans son quartier, certaines des personnes les plus pauvres avaient parcouru des kilomètres à pied pour se rendre à la messe.

“Les gens feront tout ce qu’ils peuvent pour surmonter leurs difficultés”, a-t-il déclaré.

Kinshasa accueille François pendant trois jours, et la ville fait un emblème juste pour tant de potentiel de l’Afrique, ses problèmes et son importance pour l’Église catholique. La ville est réputée pour sa croissance incontrôlée – une population multipliée par 35 depuis les années 1960 – et elle ne devrait que continuer à croître. D’ici 2100, elle devrait compter 60 millions d’habitants, contre 15 millions actuellement. Pour une foi catholique qui perd des adeptes en Occident, l’Afrique apparaît comme le nouveau centre du christianisme.

Mais Kinshasa, jusqu’à présent, n’a pas su gérer sa croissance. Son infrastructure remonte en grande partie à des décennies. Un siècle de régime colonial dévastateur a cédé la place à des périodes d’autocratie, de violence et de corruption. La ville manque de planification, de bonnes routes, de voies ferrées, d’électricité et d’eau courante. Les emplois sont situés de manière disproportionnée dans un ruban près du centre, et compte tenu de la propagation de nouveaux bidonvilles – à 10, 15 miles de distance – de nombreux Kinshasans passent des heures par jour dans des véhicules bondés, bravant les nids-de-poule, la chaleur, les fumées et les shakedowns.

Une classe d’élite vit dans une zone le long du fleuve Congo avec des ambassades et des hôtels internationaux, dont un accueillant la délégation de presse du Vatican, où un club sandwich coûte 29 $. Mais la plupart des Congolais vivent avec moins de 2 dollars par jour.

Comment l’Afrique deviendra le centre du futur urbain mondial

Les inégalités étaient visibles même à la messe du mercredi, où la grande majorité des gens étaient éparpillés dans les champs, sans ombre et sans sièges, tandis que les VIP étaient allongés sur des sièges capitonnés de couleur or.

“Je me repose juste avant le début de la messe”, a déclaré Keto Esperence, 64 ans, qui était allongé sur une bâche dans le champ deux heures avant l’arrivée de Francis. Elle a dit qu’elle s’était réveillée à 3 heures du matin et qu’elle avait ensuite parcouru une petite partie du chemin depuis chez elle. Elle a dit que son énergie reviendrait pour la messe.

“Vous verrez”, a déclaré Esperence, qui possède une pharmacie. “Nous resterons ici jusqu’à la nuit s’il le faut.”

Francis, qui avait été contraint d’annuler un voyage en 2022 au Congo et au Soudan du Sud en raison de douleurs au genou, est arrivé à l’aéroport pour rugir à l’arrière d’une camionnette transformée en papamobile. Il a navigué à travers la foule, offrant de douces vagues, avant d’être emmené vers la scène, où il a rejoint les évêques du Congo et a dirigé la messe. un conflit empreint de tensions ethniques qui implique également le Rwanda.

“Nous devons croire que nous, chrétiens, sommes appelés à coopérer avec tout le monde, à briser le cycle de la violence, à démanteler les machinations de la haine”, a déclaré François.

Il a dit que c’était le message du Seigneur de « déposer les armes ».