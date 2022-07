Le pape François dit qu’il ralentira après la visite du Canada

À BORD DE L’AVION PAPAL –

Le pape François a reconnu samedi qu’il ne pouvait plus voyager comme avant à cause de ses ligaments du genou tendus, affirmant que son pèlerinage canadien d’une semaine était “un peu un test” qui a montré qu’il devait ralentir et peut-être un jour prendre sa retraite.

S’adressant aux journalistes alors qu’il rentrait chez lui depuis le nord du Nunavut, François, âgé de 85 ans, a souligné qu’il n’avait pas pensé à démissionner, mais a déclaré que “la porte est ouverte” et qu’il n’y avait rien de mal à ce qu’un pape démissionne.

“Ce n’est pas étrange. Ce n’est pas une catastrophe. Vous pouvez changer de pape”, a-t-il déclaré alors qu’il était assis dans un fauteuil roulant d’avion lors d’une conférence de presse de 45 minutes.

Francis a déclaré que même s’il n’avait pas envisagé de démissionner jusqu’à présent, il se rend compte qu’il doit au moins ralentir.

“Je pense qu’à mon âge et avec ces limitations, je dois économiser (mon énergie) pour pouvoir servir l’église, ou au contraire, réfléchir à la possibilité de me retirer”, a-t-il déclaré.

François a été parsemé de questions sur l’avenir de son pontificat après le premier voyage au cours duquel il a utilisé un fauteuil roulant, une marchette et une canne pour se déplacer, limitant fortement son programme et sa capacité à se mêler à la foule.

Il s’est tendu les ligaments du genou droit plus tôt cette année, et la poursuite de la thérapie au laser et magnétique l’a forcé à annuler un voyage en Afrique prévu pour la première semaine de juillet.

Le voyage au Canada a été difficile et a comporté plusieurs moments où Francis souffrait clairement alors qu’il manœuvrait pour se lever et descendre des chaises.

À la fin de sa tournée de six jours, il est apparu de bonne humeur et énergique, malgré une longue journée de voyage au bord de l’Arctique vendredi pour s’excuser à nouveau auprès des peuples autochtones pour les injustices qu’ils ont subies dans les pensionnats dirigés par l’Église au Canada.

Francis a exclu une intervention chirurgicale au genou, affirmant que cela n’aiderait pas nécessairement et notant “il reste des traces” des effets d’avoir subi plus de six heures d’anesthésie en juillet 2021 pour retirer 33 centimètres (13 pouces) de son gros intestin .

“Je vais essayer de continuer à faire les déplacements et à être proche des gens parce que je pense que c’est une façon de rendre service, d’être proche. Mais plus que ça, je ne peux pas dire”, a-t-il déclaré samedi.



Dans d’autres commentaires à bord de l’avion papal, François :

— A convenu que la tentative d’éliminer la culture autochtone au Canada par le biais d’un système de pensionnats dirigé par l’Église équivalait à un « génocide » culturel. Francis a dit qu’il n’avait pas utilisé le terme lors de son voyage au Canada parce que cela ne lui venait pas à l’esprit. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a déterminé en 2015 que le retrait forcé d’enfants autochtones de leur foyer et leur placement dans des pensionnats dirigés par l’Église pour les assimiler à des chrétiens canadiens constituaient un « génocide culturel ».

“C’est vrai que je n’ai pas utilisé le mot parce que ça ne m’est pas venu à l’esprit, mais j’ai décrit un génocide, non ?” dit François. “Je me suis excusé, j’ai demandé pardon pour ce travail, qui était un génocide.”

— A suggéré qu’il n’était pas opposé à un développement de la doctrine catholique sur l’utilisation de la contraception. L’enseignement de l’Église interdit la contraception artificielle. François a noté qu’un groupe de réflexion du Vatican a récemment publié les actes d’un congrès où une modification du “non” absolu de l’Église a été discutée. Il a souligné que la doctrine peut se développer au fil du temps et que c’était le travail des théologiens de poursuivre de tels développements, le pape décidant en dernier ressort.

François a noté que l’enseignement de l’Église sur les armes atomiques a été modifié au cours de son pontificat pour considérer non seulement l’utilisation mais la simple possession d’armes atomiques comme immorales et pour considérer la peine de mort comme immorale dans tous les cas.

– A confirmé qu’il espérait se rendre au Kazakhstan à la mi-septembre pour une conférence interreligieuse où il pourrait rencontrer le patriarche orthodoxe russe Kirill, qui a justifié la guerre en Ukraine. Francis a également déclaré qu’il souhaitait se rendre à Kyiv, la capitale de l’Ukraine, bien qu’aucun voyage n’ait encore été confirmé. Il a dit qu’il espérait reporter le voyage au Soudan du Sud qu’il avait annulé en raison de ses problèmes de genou. Il a dit que la partie congolaise de ce voyage devrait probablement être reportée à l’année prochaine en raison de la saison des pluies.

