Le pape François dit qu’il doit réduire ses voyages ou envisager de prendre sa retraite : “La porte est ouverte”

Le pape François n’a pas envisagé de prendre sa retraite, mais après ses difficultés physiques lors de son dernier voyage apostolique, le pontife a clairement indiqué qu’il se réservait le droit de démissionner.

Le pape François a répondu aux questions des journalistes samedi après sa visite historique au Canada pour promouvoir la fraternité avec les peuples autochtones catholiques du pays. Il a été forcé de mener l’entrevue à partir d’un fauteuil roulant, qu’il utilisait fréquemment au Canada.

Interrogé à plusieurs reprises par la presse s’il prévoyait de démissionner, le souverain pontife a déclaré qu’il n’avait toujours pas envisagé de prendre sa retraite, mais que le Canada était un “test” de sa vitalité qui montrait qu’il ralentissait.

“Tout ce que dit le Seigneur”, a déclaré le pape François à un journaliste français. “Le Seigneur peut me dire de démissionner. C’est le Seigneur qui commande.”

LE PAPE DIT QUE LA SOCIÉTÉ NE “SAIT PAS VIVRE” AVEC LA PROPORTION CROISSANTE DE CITOYENS ÂGÉS

Le pontife a réfléchi : « Je pense qu’à mon âge et avec cette limitation, je dois réduire un peu pour pouvoir servir l’Église ou au contraire réfléchir à la possibilité de me retirer »,

La remarque est remarquable car le pape François a jusqu’à présent nié avoir jamais envisagé de prendre sa retraite – les papes servent traditionnellement jusqu’à leur mort sur le trône. Avec le pape émérite Benoît XVI toujours en vie et vivant dans les appartements papaux, la démission du pape François ouvrirait la voie à trois “papes” vivant au Vatican à la fois.

Cependant, le pape François semble essayer d’empêcher une telle situation, poursuivant ses fonctions malgré la nécessité d’une intervention chirurgicale importante.

« L’opération du genou n’est pas prévue dans mon cas. Les experts disent oui, mais il y a tout le problème de l’anesthésie. Il y a dix mois, j’ai subi plus de six heures d’anesthésie et il y a encore des traces. Je ne plaisante pas avec l’anesthésie”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

LE PAPE FRANÇOIS DÉCRIT LES PRESSIONS DE LA PAPAUTÉ : « PARFOIS, VOUS VOUS SENTEZ ENVOYÉS »

Lors d’une réunion le mois dernier avec plus d’une douzaine d’évêques catholiques visiter le Vatican depuis le Brésil le pape François a discuté de sa santé et des plans pour l’avenir de son règne.

Le pape a déclaré à l’archevêque Roque Paloschi en visite que démissionner du Saint-Siège “ne lui vient pas à l’esprit”, selon l’édition portugaise du Service d’information officiel du Vatican .

Cependant, le pape n’a pas simulé une grande santé, disant aux évêques qu’il faisait face à de nombreux défis, mais qu’il souhaitait vivre la vie que Dieu lui avait donnée jusqu’à la fin.

En juillet dernier, le pape a été opéré du côlon et a été hospitalisé pendant près de deux semaines. Depuis l’opération, le pontife se plaint régulièrement de douleurs au genou et d’autres effets secondaires qui rendent la mobilité et l’effort physique difficiles.

Le pape, 85 ans, a revisité le sujet de la vieillesse et de la détérioration à plusieurs reprises ces dernières années. Ses leçons et ses commentaires sur la réalité du vieillissement – ​​souvent de nature optimiste – ont pris une nouvelle puissance alors que le pontife lutte contre une série de problèmes de santé tout en poursuivant son travail physiquement exigeant.