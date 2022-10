Le pape François dit que les prêtres et les religieuses regardent “le vice du porno”, prévient “le diable entre par là”

Le pape François a admis lors d’un discours lundi que les prêtres et les religieuses regardent le “vice du porno” et a déclaré que “le diable entre par là et affaiblit l’âme”.

François a fait ce commentaire lors d’une réunion avec des centaines de séminaristes aspirant à devenir prêtres, leur disant qu’ils devraient supprimer tout contenu pornographique sur leurs téléphones, selon le European Times.

“Les prêtres et les religieuses ont aussi le vice du porno sur le web. Attention : le diable entre par là et affaiblit l’âme”, a déclaré François. “Si vous les avez sur votre téléphone portable, supprimez-les.”

François a ajouté que “la technologie doit être utilisée car c’est un progrès”.

Il a mis en garde les séminaristes contre le fait de regarder de la pornographie, déclarant que “tant de gens” en sont consommés.

“C’est un vice qui a tant de monde, tant de laïcs, et aussi des prêtres et des religieuses. Le diable entre par là. Et je ne parle pas seulement de la pornographie criminelle comme la pédophilie : c’est déjà de la dégénérescence. Mais de pornographie quelque peu “normale”. Chers frères, méfiez-vous de cela”, a déclaré Francis.

Le pape a déclaré qu’un “cœur pur” qui reçoit Jésus quotidiennement “ne peut pas recevoir ces informations pornographiques”.

“C’est, aujourd’hui, l’ordre du jour. Et si vous pouvez supprimer ceci de votre téléphone portable, supprimez-le”, a déclaré Francis. “Excusez-moi si je rentre dans ces détails sur la pornographie, mais il y a une réalité : une réalité qui touche les prêtres, les séminaristes, les religieuses, les âmes consacrées. Vous avez compris ? D’accord. C’est important.”

Lorsqu’un séminariste a demandé au pape François comment traiter le monde numérique et des médias sociaux, il a également admis que même s’il ne l’utilise pas lui-même, la technologie est un “service pour pouvoir progresser dans la vie”.

“Je ne les utilise pas parce que je suis arrivé en retard, vous savez ? Quand j’ai été ordonné évêque, il y a 30 ans, ils m’en ont offert un en cadeau, un téléphone portable, qui était comme une chaussure, à peu près aussi grosse. J’ai dit : ‘Non, je ne peux pas utiliser celui-ci.’ Et finalement j’ai dit : ‘Je vais passer un coup de fil.’ J’ai appelé ma sœur, je lui ai dit bonjour, puis je lui ai rendu : « Donnez-moi autre chose. Je ne pouvais pas l’utiliser. Parce que ma psychologie était mauvaise ou que j’étais paresseux, nous ne savons pas “, a déclaré Francis.