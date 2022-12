Le pape François dit que l’ancien pape Benoît est “très malade”, demande des prières

L’ancien pape Benoît, 95 ans, qui est devenu en 2013 le premier pontife en 600 ans à démissionner, est “très malade”, a déclaré mercredi son successeur le pape François.

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui, en silence, soutient l’église”, a déclaré François dans une annonce surprise en italien à la fin de son audience générale hebdomadaire.

« Souvenons-nous de lui. Il est très malade, demandant au Seigneur de le consoler et de le soutenir dans ce témoignage d’amour pour l’Église, jusqu’à la fin.

Le Vatican a déclaré que la santé de Benoît XVI “se détériorait” mais que son état était “sous contrôle” et qu’il recevait des soins médicaux constants, ajoutant que le pape François avait rendu visite à son prédécesseur malade mercredi matin juste après avoir salué les pèlerins.

Benoît est devenu de plus en plus fragile ces dernières années alors qu’il consacre sa vie après la papauté à la prière et à la méditation.

Le pape François, à gauche, embrasse le pape émérite Benoît XVI au Vatican le 28 juin 2017. (L’Osservatore Romano/Associated Press)

Jusqu’à il y a quelques semaines, ceux qui avaient vu Benoît disaient que son corps était très fragile mais que son esprit était toujours vif.

L’une des dernières photographies connues de Benoît a été prise le 1er décembre, lorsqu’il a rencontré les lauréats d’un prix pour les théologiens portant son nom. Il était assis et avait l’air exceptionnellement faible.

Depuis sa démission, Benoît XVI vit dans un ancien couvent à l’intérieur des jardins du Vatican avec son secrétaire, l’archevêque Georg Ganswein, et quelques autres aides et personnel médical.

Benoît a annoncé son intention de démissionner le 11 février 2013, choquant une réunion de cardinaux. Il a dit qu’il n’avait plus la force physique et mentale pour diriger l’Église catholique romaine.

Il a officiellement démissionné le 28 février de cette année-là, s’installant temporairement dans la résidence d’été papale au sud de Rome tandis que des cardinaux du monde entier venaient à Rome pour choisir son successeur.

François, le premier pape d’Amérique latine, a été élu pour lui succéder le 13 mars 2013.

Alors que François a souvent fait l’éloge de l’ancien pape, disant que c’était comme avoir un grand-père dans une maison, la présence de deux hommes vêtus de blanc au Vatican était parfois gênante.

Les conservateurs considéraient l’ancien pape comme leur porte-drapeau et certains ultra-traditionalistes ont même refusé de reconnaître François comme un pontife légitime.

Benoît, le premier pape allemand depuis 1000 ans, a été élu le 19 avril 2005 pour succéder au très populaire pape Jean-Paul II, qui a régné pendant 27 ans.

Les cardinaux le choisissaient parmi eux en quête de continuité et de ce qu’on appelait « une paire de mains sûres ».

Pendant près de 25 ans, en tant que cardinal Joseph Ratzinger, il a été le chef puissant du bureau doctrinal du Vatican, alors connu sous le nom de Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF).