Le pape François a mis fin à toute rumeur d’une prochaine démission de la papauté.

Lors d’une réunion avec plus d’une douzaine d’évêques catholiques visitant le Vatican depuis le Brésil, le pape François a discuté de sa santé et des plans pour l’avenir de son règne. Le pape a déclaré à l’archevêque Roque Paloschi en visite que démissionner du Saint-Siège « ne lui vient pas à l’esprit », selon l’édition portugaise du Service d’information officiel du Vatican.

Cependant, le pape n’a pas simulé une grande santé, disant aux évêques qu’il faisait face à de nombreux défis, mais qu’il souhaitait vivre la vie que Dieu lui avait donnée jusqu’à la fin.

Ce commentaire privé, apparemment désinvolte, annule des semaines de spéculations selon lesquelles le pape François envisageait de mettre fin à sa papauté.

LE PAPE FRANÇOIS PRÊCHE SUR LA « FRAGILISÉ », LA « VIEILLESSE » AU MILIEU DES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ

Les rumeurs ont commencé après sa nomination de nouveaux cardinaux au milieu de rapports faisant état de ses problèmes de santé et de l’annulation de multiples engagements apostoliques. Le pape François a alimenté les rumeurs en annonçant qu’il se rendrait dans la ville italienne centrale de L’Aquila en août pour une fête initiée par le pape Célestin V, l’un des rares pontifes à avoir démissionné avant la démission du pape Benoît XVI en 2013.

Cependant, le proche conseiller papal, le cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, a précédemment rejeté les rumeurs comme un « feuilleton bon marché ».

En juillet dernier, le pape a été opéré du côlon et a été hospitalisé pendant près de deux semaines. Depuis l’opération, le pontife se plaint régulièrement de douleurs au genou et d’autres effets secondaires qui rendent la mobilité et l’effort physique difficiles.

Le pape François s’est exprimé lors de son audience générale mercredi sur les effets de la vieillesse, la fragilité des personnes âgées et la vertu de l’impuissance.

Le pape, 85 ans, a revisité le sujet de la vieillesse et de la détérioration à plusieurs reprises ces dernières années. Ses leçons et ses commentaires sur la nature du vieillissement – ​​souvent de nature optimiste – ont pris une nouvelle puissance alors que le pontife lutte contre une série de problèmes de santé tout en poursuivant son travail physiquement exigeant.