Le pape François dit aux dirigeants du Soudan du Sud troublé : Assez !

JUBA, Soudan du Sud – Le pape François avait attendu des années pour visiter l’un des pays les plus troublés du monde, avec un voyage prévu sabordé à cause de la pandémie de coronavirus, un autre à cause de douleurs au genou. Et quand il a finalement atterri vendredi – devant une fanfare, devant des foules hurlantes, dans une ville où des tronçons de route avaient été pavés rien que pour lui – Francis a déclaré que le Soudan du Sud avait une « place spéciale » dans son cœur.

Mais c’est aussi un pays en ruine.

Une convergence de conflits, de pauvreté et de changement climatique s’est combinée pour créer un ensemble étonnant de traumatismes et d’obstacles – non résolus malgré des années de médiation internationale et d’attention personnelle du pontife, qui en 2019 a accueilli des dirigeants sud-soudanais rivaux au Vatican, leur embrassant les pieds et plaidant pour une « nouvelle ère de paix et de prospérité ».

Pour un pape qui a accordé la priorité à la sensibilisation du monde en développement, le Soudan du Sud à majorité catholique présente le test ultime de la capacité de l’Église à aider à l’édification de la nation. Avec sa visite de 48 heures, François essaie d’exploiter son pouvoir personnel, de mettre en lumière le sort d’un pays qui est rarement visité par des dirigeants étrangers et est parfois rejeté comme une cause perdue.

L’objectif le plus immédiat de François vendredi était de suggérer le contraire – exhortant le peuple sud-soudanais à imaginer un pays sans conflit permanent, poussant ses dirigeants en particulier à diriger le pays de manière responsable et à mettre fin aux effusions de sang et aux récriminations mutuelles. « Basta ! a-t-il dit à plusieurs reprises en italien, s’adressant à des dignitaires et à des responsables sud-soudanais. Assez!

“Plus de destruction”, a déclaré Francis. “Il est temps de construire.”

“L’histoire elle-même se souviendra de vous si vous travaillez pour le bien de ce peuple que vous avez été appelé à servir”, a-t-il déclaré. “Les générations futures vénéreront vos noms ou annuleront leur mémoire, en fonction de ce que vous faites maintenant.”

Le Soudan du Sud possède du pétrole et des terres fertiles, mais il est largement considéré comme l’un des pays les plus corrompus au monde, les responsables étant accusés d’utiliser les revenus du pétrole à des fins personnelles. Les Nations Unies affirment que les principaux indicateurs humanitaires sont à leur « pire point » depuis l’indépendance en 2011. Les trois quarts du pays dépendent du Programme alimentaire mondial pour l’alimentation. Le mois dernier, six journalistes ont été arrêtés après la diffusion d’une vidéo qui semblait montrer le président Salva Kiir en train d’uriner sur lui-même lors d’un événement public.

Cette agitation ajoute aux enjeux pour François, qui visite en tandem avec les dirigeants de deux autres dénominations chrétiennes : l’archevêque anglican de Cantorbéry, Justin Welby, et le presbytérien Rt. Le révérend Iain Greenshields, qui est le modérateur de l’Église d’Écosse.

Un « pèlerinage de paix », comme ils l’appellent.

S’exprimant vendredi soir, assis à côté des autres dirigeants chrétiens et de Kiir, François a déclaré qu’il avait fait le voyage après “avoir entendu l’appel de tout un peuple qui, avec une grande dignité, pleure la violence qu’il endure, son manque persistant de sécurité, son la pauvreté et les catastrophes naturelles qu’elle a connues. Il a dit que des années de guerre et de conflit “semblent ne jamais finir”.

Il a spécifiquement appelé à une “lutte contre la corruption”, affirmant que la société risquait d’être polluée par “la répartition inéquitable des fonds, les stratagèmes secrets pour s’enrichir, les accords de favoritisme, le manque de transparence”.

Bien qu’il ait été critiqué au cours de l’année écoulée pour avoir été indulgent envers le président russe Vladimir Poutine, cette fois, sa diplomatie avait un avantage.

“Je me rends compte que certains de mes propos peuvent sembler francs et directs, mais s’il vous plaît, sachez que cela ne découle que de l’affection et de l’inquiétude”, a déclaré le pape.

Dans une interview, le maire de Juba, Michael Allah-Jabu, a déclaré que le voyage du pape donnerait avant tout au peuple sud-soudanais le “sentiment d’amour”.

“Cela peut être un événement historique dans l’histoire du pays”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’avec le temps – avec le temps – les gens peuvent changer.”

Pour Francis, le Soudan du Sud marque la deuxième étape d’un voyage difficile – mais jusqu’ici enthousiaste – en Afrique, qui a commencé en République démocratique du Congo. À Kinshasa, des foules extatiques ont rempli les stades et les terrains de l’aéroport, ou jalonné des endroits le long de la route juste pour avoir un aperçu. Mais dans un sens, cette partie du voyage était plus facile ; alors que le Congo a aussi des problèmes profonds et omniprésents, l’épicentre de sa violence se trouve à l’est, à environ 900 miles de la capitale, à laquelle François a limité sa visite.

Au Soudan du Sud, le traumatisme est de plus en plus proche, avec le bouleversement en gros. Que ce soit à cause d’un conflit ou d’inondations récentes, environ 1 Sud-Soudanais sur 3 a été contraint de fuir son foyer.

Ce résultat est particulièrement dégonflant compte tenu de la jubilation – et de la brève période d’espoir – lorsque le Soudan du Sud a organisé il y a dix ans un référendum pour rompre avec le Soudan majoritairement musulman. Dirigé par Kiir, avec son chapeau de cow-boy de 10 gallons, le Soudan du Sud est devenu le 54e État d’Afrique, acclamé par l’Occident.

Dès le départ, le Soudan du Sud avait certains des niveaux de référence les plus bas au monde en matière de niveau de vie. Mais la situation s’est rapidement aggravée. Les deux personnalités politiques les plus importantes – Kiir et son adjoint Riek Machar – se sont retournées l’une contre l’autre, une lutte de pouvoir qui a déclenché une guerre totale entre les deux plus grands groupes ethniques, les Dinka et les Nuer.

La guerre civile est maintenant terminée, et Kiir et Machar – qui ont rencontré ensemble le pape en 2019 – ont conclu une paix ténue, présidant un gouvernement unifié. Mais des éléments cruciaux de l’accord de paix restent insatisfaits, notamment la formation d’une armée unifiée fusionnant les forces loyales à Machar et Kiir.

Kiir a déclaré vendredi qu’« en l’honneur de la visite du pape », son gouvernement reprendrait les pourparlers avec ces parties, après avoir précédemment déclaré que les négociations étaient utilisées par les opposants comme une tactique dilatoire pour se préparer à la guerre.

Des générations marquées par une guerre féroce continuent de se battre dans une constellation de petits conflits complexes, alimentés par les armes dont le pays est inondé. Certains petits partis n’ont pas signé l’accord de paix.

“La situation est épouvantable au Soudan du Sud, et elle semble continuer à s’aggraver malgré l’accord de paix”, a déclaré Alan Boswell, directeur du projet Corne de l’Afrique pour le groupe de réflexion International Crisis Group. L’accord a créé une trêve parmi les élites, a-t-il dit, “mais une grande partie du reste du comté a sombré dans diverses formes de conflit et d’insécurité, avec un nombre énorme de morts qui serait choquant n’importe où qui n’était pas le Soudan du Sud”.

Le changement climatique contribue également au conflit, car les éleveurs de bétail, à la suite des inondations, ont cherché des terres plus sèches, déclenchant des batailles territoriales.

La capitale elle-même s’est stabilisée, et les personnes familières avec Juba disent qu’elle s’est développée rapidement, bien qu’inégalement, au cours des dernières années. Il a maintenant quelques hôtels de luxe et plus de routes goudronnées. Mais la situation se détériore pas loin au-delà des limites de la ville. Alors même que le pape arrivait, les médias sud-soudanais ont rapporté que 20 personnes avaient été tuées à 70 miles de Juba, dans ce qu’un média a décrit comme une “attaque liée au bétail”.