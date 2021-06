Le pape François dévoile une révision majeure du code pénal de l’Église traitant des problèmes d’abus sexuels

Le livre VI mis à jour du Code de droit canonique a été dévoilé mardi par le Vatican. Le nouveau texte est le résultat de plus d’une décennie de travail de révision du code, lancé sous le pape Benoît XVI.

Annonçant la révision, le pape François a déclaré que les changements avaient été effectués pour fournir à l’Église une plus « outil salvifique et correctif agile » j’avais besoin de « éviter des maux plus graves et apaiser les blessures causées par la faiblesse humaine ». Un autre objectif des révisions était de « réduire le nombre de cas dans lesquels l’imposition d’une sanction était laissée à la discrétion des autorités », ajouta le pontife.

Le nouveau texte apporte diverses modifications à la législation actuellement en vigueur et sanctionne certaines infractions nouvelles.

Le Livre VI révisé contient près de 90 canons, soit une trentaine d’articles de plus par rapport à sa révision précédente. La nouvelle variante est également nettement moins vague que son prédécesseur, car elle nomme explicitement les infractions et les peines correspondantes.

À savoir, le code contient une toute nouvelle section intitulée « Infractions contre la vie, la dignité et la liberté humaines ». Entre autres, la section décrit les infractions « contre le sixième commandement » – c’est-à-dire l’adultère – « avec un mineur ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison. » Un religieux reconnu coupable d’un tel comportement « est passible de la privation de fonction et d’autres peines justes » y compris la révocation définitive de l’État clérical.

Un sort similaire attend les prêtres reconnus coupables de « soigner ou induire » mineurs à s’exposer « de façon pornographique » ainsi que simplement « immoralement » acquérir, cacher et distribuer des images pornographiques de mineurs « par n’importe quelle technologie. »

En plus d’aborder les problèmes d’abus sexuels qui affligent l’Église catholique depuis des décennies déjà, le code révisé aborde d’autres sujets brûlants, liés aux droits des femmes, à savoir l’avortement et l’ordination des femmes.

La position du Vatican sur les deux questions liées aux femmes reste inchangée et assez conservatrice, montre le Livre VI révisé. A savoir, un « personne qui se fait avorter » devient automatiquement la cible de l’excommunication.

De même, « à la fois une personne qui tente de conférer un ordre sacré à une femme, et la femme qui tente de recevoir l’ordre sacré » risque l’excommunication, le clerc risquant également d’être expulsé définitivement des rangs des prêtres. Plus tôt cette année, le pape a officiellement autorisé les femmes à lire la messe, mais il a réaffirmé que les ministères ordonnés, tels que la prêtrise, restent réservés aux hommes.

