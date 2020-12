Une nouvelle loi promulguée par le pape ordonne le secrétariat d’État , la branche diplomatique et administrative du Saint-Siège, de transférer tous ses avoirs financiers et ses biens immobiliers à un autre bureau , l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique, qui administre les finances du Vatican, au plus tard le 4 février.

En octobre 2019, les procureurs du Vatican ont ordonné une raid sur les bureaux du régulateur bancaire du Vatican dans le cadre d’une enquête sur l’achat. L’enquête a conduit à la démission du chef de la sécurité du Vatican, à la destitution de plusieurs employés et responsables du Vatican et à l’arrestation d’un banquier italien impliqué dans la transaction.

Personne n’a cependant été inculpé dans cette affaire et le banquier a été libéré.

Les changements annoncés lundi sont également conformes au programme de François pour réformer l’administration du Vatican, une tâche qui s’est avérée être un défi considérable au cours des près de huit ans depuis que François est devenu pape, en partie à cause du refus des bureaucrates du Vatican.

Un préambule de la loi indiquait que la décision de révoquer le financement du secrétariat avait été prise pour assurer «une meilleure organisation de l’administration, des contrôles et de la supervision des activités économiques et financières du Saint-Siège», une «gestion plus transparente et efficace» et une « séparation des responsabilités et des fonctions. » Il a noté que d’autres départements s’occupent déjà des questions financières et économiques.

La loi appelle également à la création d’un nouveau fonds de dons au pape qui était auparavant géré par la secrétairerie d’État, pour assurer «un plus grand contrôle et une meilleure visibilité», indique le communiqué du Vatican. Le ministère de l’Économie du Vatican supervisera les dépenses.

Le Vatican a déclaré que le changement libérerait la secrétairerie d’État pour aider le pape et ses successeurs «dans des questions de plus grande importance pour le bien de l’Église».