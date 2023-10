Le pape François dénonce les entreprises de combustibles fossiles et déclare que l’action climatique est trop lente

Le pape François a fait mercredi ses déclarations les plus fermes sur le changement climatique, réprimandant les entreprises de combustibles fossiles et exhortant les pays à effectuer une transition immédiate vers les énergies renouvelables.

Dans un nouveau document intitulé « Laudate Deum » ou « Louons Dieu », le pape critique les sociétés pétrolières et gazières pour leur écoblanchiment des nouveaux projets de combustibles fossiles et appelle à des efforts plus ambitieux en Occident pour lutter contre la crise climatique. Dans l’exhortation apostolique historique, une forme d’écriture papale, François affirme qu’« éviter une augmentation d’un dixième de degré de la température mondiale suffirait déjà à soulager certaines souffrances de nombreuses personnes ».

« Laudate Deum » fait suite à l’encyclique du pape de 2015 sur le changement climatique, connue sous le nom de « Laudato Si’ », qui déplorait l’exploitation de la planète et faisait de la protection de l’environnement un impératif moral. Lors de sa sortie, « Laudato Si’ » a été considéré comme une mesure extraordinaire de la part du chef de l’Église catholique pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences.

Près d’une décennie plus tard, le message du pape revêt une nouvelle urgence.

Dans « Laudate Deum », François affirme que « la transition nécessaire vers des sources d’énergie propres telles que l’énergie éolienne et solaire, et l’abandon des combustibles fossiles, ne progresse pas à la vitesse nécessaire ».

Le pape ne recule pas devant la responsabilité des sociétés pétrolières et gazières, affirmant que la nouvelle exploration des combustibles fossiles ne fait que contribuer davantage à la crise climatique. « [W]Tout ce qui est fait risque d’être perçu uniquement comme un stratagème visant à détourner l’attention », écrit-il.

François s’en prend aux décisions politiques occidentales qui entravent une action agressive contre le changement climatique. En appelant les nations à faire davantage, il écrit qu’« un changement radical du mode de vie irresponsable lié au modèle occidental aurait un impact significatif à long terme ».

Le pape évoque également la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, également appelée COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis.

Les militants ont a exprimé ses inquiétudes concernant les Émirats arabes unis en tant que pays hôteaffirmant qu’ils craignent que les négociations ne soient édulcorées parce que le pays est un important exportateur de pétrole.

Le « Laudate Deum » de François souligne également l’influence démesurée de l’industrie des combustibles fossiles aux Émirats arabes unis, écrivant que « les sociétés gazières et pétrolières planifient de nouveaux projets là-bas, dans le but d’augmenter encore leur production ».

Le pape dit espérer que les travaux de la COP28 produiront « des formes contraignantes de transition énergétique qui remplissent trois conditions : qu’elles soient efficaces, obligatoires et faciles à contrôler ».

Ces dernières années, le pape François s’est exprimé ouvertement sur la nécessité d’une action urgente en faveur du climat. En 2021, il s’est adressé à un rassemblement de jeunes militants pour le climat, les remerciant pour leur vision et les encourageant à poursuivre leurs efforts « pour le bien de l’humanité ».

« On dit que vous êtes l’avenir, mais dans ces domaines, vous êtes le présent. Vous êtes ceux qui construisent l’avenir aujourd’hui, dans le présent », avait-il déclaré à l’époque.