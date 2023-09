Le pape François dénonce le « manque d’humanité » auquel sont confrontés les migrants traversant la Méditerranée

Le pape François a fustigé le « fanatisme de l’indifférence » qui accueille les migrants en quête d’une vie meilleure, à son arrivée vendredi dans le port méditerranéen de Marseille, au milieu d’un nouvel afflux de réfugiés potentiels en provenance d’Afrique qui a déclenché une réaction violente de la part de certains des partisans européens de plus en plus anti-réfugiés. dirigeants migrants.

Ouvrant une brève visite d’une nuit dans le port français, François a présidé un moment de prière silencieux devant un mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer.

Il était entouré de chefs religieux marseillais et de représentants d’organisations de secours aux migrants, de plus en plus critiquées par les dirigeants populistes européens.

Cette visite, prévue il y a plusieurs mois, intervient alors que le dilemme des migrants en Europe revient à la une des journaux lorsque l’île italienne de Lampedusa a été submergée la semaine dernière par près de 7 000 migrants arrivés en une journée, soit plus que sa population résidente.

Les dirigeants italiens et européens ont promis que les migrants seraient renvoyés.

« Cruauté, manque d’humanité. Un terrible manque d’humanité », a déclaré François à propos du drame de Lampedusa alors qu’il se rendait à Marseille.

Le premier pape latino-américain de l’histoire a fait du sort des migrants une priorité de son pontificat de 10 ans, se rendant à Lampedusa lors de son premier voyage en tant que pape pour honorer les migrants noyés, célébrant la messe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et, de manière plus spectaculaire, ramenant chez eux 12 musulmans syriens dans son avion après avoir visité un camp de réfugiés de Lesbos, en Grèce.

Citant le mandat de l’Évangile d’accueillir l’étranger, François a exhorté les gouvernements à accueillir, promouvoir, protéger et intégrer les personnes désespérées.

Vendredi, il s’est réuni avec des prêtres marseillais à la basilique Notre-Dame de la Garde, puis a dirigé une prière interconfessionnelle au mémorial voisin, situé sur un éperon rocheux surplombant Marseille et la mer Méditerranée.

François a déclaré que beaucoup trop de personnes fuyant la guerre, la pauvreté, la misère et les catastrophes climatiques n’avaient jamais réussi à atteindre le rivage. « Et ainsi, cette belle mer est devenue un immense cimetière, où de nombreux frères et sœurs sont privés même du droit à une tombe. »

Ajoutant à ses remarques préparées, il a remercié tout particulièrement les groupes humanitaires qui secourent les migrants et a qualifié les efforts visant à bloquer leurs sauvetages de « gestes de haine » – une référence apparente à la fréquente saisie par l’Italie de bateaux de sauvetage en raison de violations techniques.

François est à Marseille pour présider la séance de clôture d’un rassemblement d’évêques catholiques de la région méditerranéenne. Mais sa visite de deux jours à Marseille vise à envoyer un message bien au-delà des fidèles catholiques, vers l’Europe, l’Afrique du Nord et au-delà.

Les migrants ne sont pas des « monnaie d’échange »

Sa visite intervient 10 ans après son pèlerinage d’ouverture de la papauté à Lampedusa, qui est la destination de prédilection des passeurs de migrants car elle est plus proche de l’Afrique que du continent italien. Au cours de cette visite, François a célébré la messe sur un autel en bois de naufragés, a jeté des fleurs à la mer en hommage aux migrants noyés et a dénoncé la « mondialisation de l’indifférence » dont le monde montre les migrants désespérés.

Il a publié vendredi une variation plus catégorique sur ce thème, fustigeant le « fanatisme de l’indifférence » qui accueille les migrants, reconnaissant que les dix dernières années ont vu l’Europe durcir sa ligne en matière de migration, certains pays mettant l’accent sur les barrières frontalières, les rapatriements et la possibilité d’un blocus naval pour empêcher les migrants d’entrer.

Une maquette de bateau suspendue au plafond de la basilique Notre-Dame de la Garde est visible alors que le pape François prononce son discours devant le clergé diocésain à Marseille vendredi. (Daniel Cole/Associated Press)

Au cours de cette même décennie, on estime que 28 000 migrants sont morts en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe, tandis que d’autres ont été soumis à des conditions épouvantables dans des centres de détention libyens où les abus sont monnaie courante, selon l’Organisation internationale des migrations.

« Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme une monnaie d’échange, emprisonnés et torturés de manière atroce », a déclaré François, faisant clairement référence aux camps libyens.

« On ne peut plus assister au drame des naufrages provoqués par les trafics cruels et le fanatisme de l’indifférence. »

Il a insisté sur le fait que les personnes qui risquent de se noyer « lorsqu’elles sont abandonnées aux vagues » doivent être secourues.

« C’est un devoir d’humanité ; c’est un devoir de civilisation ! » il a dit. Il s’est exprimé devant un monument constitué de la croix de Camargue, symbole composé d’une croix chrétienne, d’une ancre et d’un cœur incarnant la foi, l’espérance et la charité.

Le Premier ministre italien veut un blocus pour empêcher les passages à niveau

Après les nouveaux arrivants à Lampedusa la semaine dernière, le Premier ministre italien Giorgia Meloni a relancé les appels en faveur d’un blocus naval et a annoncé la création de nouveaux centres pour détenir ceux qui ne remplissent pas les conditions d’asile jusqu’à ce qu’ils puissent être renvoyés chez eux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a soutenu l’appel de Meloni en faveur de missions navales renforcées pour empêcher les départs de Tunisie, insistant sur le fait que c’est l’UE qui déciderait qui peut entrer dans le bloc, et non les trafiquants d’êtres humains.

La France, de son côté, a renforcé les patrouilles à sa frontière sud avec l’Italie, à quelques heures de route de Marseille, et renforcé la surveillance par drone des Alpes pour empêcher les nouveaux arrivants de passer.

Alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l’année prochaine et que l’extrême droite française conteste la politique du gouvernement centriste, les responsables du gouvernement français ont tenu bon.

« La France n’acceptera pas de migrants de Lampedusa », a déclaré cette semaine le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur la chaîne française TF1.

« Ce n’est pas en accueillant davantage de personnes que nous allons endiguer un flux qui affecte évidemment notre capacité à les intégrer » dans la société française, a-t-il déclaré.

L’archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, né en Algérie et installé en France lorsqu’il était enfant, a déclaré que de telles mesures « agressives » n’étaient pas la solution.

Mais il a ajouté que les discours « naïfs » et pacifistes sur la vie commune heureuse pour toujours n’étaient pas non plus utiles.

S’exprimant vendredi au mémorial, Aveline a souligné que la mort en mer est un risque que les marins prennent dans le cadre de leur travail, mais que les migrants fuyant la guerre et la misère ne devraient pas être contraints de faire face à de tels risques.

Le 17 septembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre italienne Giorgia Meloni ont visité un centre d’accueil pour migrants sur l’île sicilienne de Lampedusa. (Yara Nardi/Reuters)

Il a déclaré qu’il était « criminel » que les trafiquants profitent des migrants désespérés. « Et lorsque les institutions politiques interdisent aux organisations non gouvernementales ainsi qu’aux navires commerciaux qui traversent ces eaux de secourir les naufragés, il s’agit d’un crime encore plus grave et d’une violation du droit maritime international le plus élémentaire », a déclaré Aveline.

Il s’agissait d’une référence apparente aux réglementations introduites par le gouvernement de droite de Meloni qui exigent que les navires de sauvetage humanitaire retournent au port après chaque sauvetage, les retirant souvent des opérations de sauvetage actives pendant plusieurs jours à la fois.

Avant la visite de François, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’organisation de sauvetage maritime SOS Méditerranée, qui exploite un navire qui vient en aide aux migrants, ont lancé un appel urgent pour que les secours se poursuivent.

« Le nombre incalculable de morts en Méditerranée cette année aurait pu être évité si la volonté politique était là », ont déclaré les groupes.