Le pape François demande des prières pour Benoît XVI “très malade”

Le pape François a appelé à la prière pour l’ancien pape Benoît XVI – disant qu’il est “très malade”.

François a lancé l’appel surprise à la fin de son audience générale. Le Vatican a déclaré plus tard que la santé du pape émérite s’était « aggravée » ces dernières heures et que François était allé le voir après l’audience. Il a ajouté que l’état de Benoît XVI est “sous contrôle” et qu’il reçoit des soins médicaux “constants”.

En 2013, Benoît, 95 ans, est devenu le premier pape en quelque 600 ans à démissionner, invoquant sa “détérioration” de la santé. Depuis lors, il vit dans un couvent sur le terrain du Vatican et est devenu de plus en plus fragile ces dernières années – alors qu’il consacre sa vie post-papaïque à la prière et à la méditation.

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui, en silence, soutient l’Église. Souvenons-nous de lui. Il est très malade, demandant au Seigneur de le consoler et de le soutenir dans ce témoignage d’amour pour l’Église, jusqu’à la fin », a déclaré François lors de son allocution, s’exprimant en italien.

Benoît est devenu le premier pape allemand en 1 000 ans lorsqu’il a été élu en avril 2005 pour succéder au populaire pape Jean-Paul II. Les cardinaux le choisirent parmi eux en quête de continuité et de ce qu’on appelait à l’époque « une paire de mains sûres ».

Conservateur inébranlable en matière de théologie, Ratzinger a quitté l’Allemagne et son poste d’archevêque de Munich en 1982 pour diriger le bureau doctrinal du Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF), qu’il a exercée pendant 25 ans en tant que cardinal Joseph Ratzinger. . Benoît a produit plus de 60 livres entre 1963, lorsqu’il était prêtre, et 2013,. “En réalité, je suis plutôt un professeur, une personne qui réfléchit et médite sur des questions spirituelles”, a déclaré plus tard Benoît.

Dans sa lettre de démission de février 2013, Benoît XVI écrivait : « Après avoir examiné ma conscience à plusieurs reprises devant Dieu, j’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat du ministère pétrinien.

« Je suis bien conscient que ce ministère, en raison de sa nature spirituelle essentielle, doit être accompli non seulement avec des paroles et des actes, mais pas moins avec la prière et la souffrance.

« Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, soumis à tant de changements rapides et secoué par des questions d’une profonde pertinence pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l’Évangile, il faut à la fois la force de l’esprit et celle du corps, la force qui, au cours des derniers mois, s’est détériorée en moi au point que j’ai dû reconnaître mon incapacité à remplir adéquatement le ministère qui m’a été confié.

Lors d’une conférence de presse à l’époque, le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, a déclaré: “Le pape nous a un peu pris par surprise”. Cependant, c’est clairement un sujet auquel il avait beaucoup réfléchi, ayant déclaré dans une interview en 2010 avec le journaliste allemand Peter Seewald : « si un pape réalise clairement qu’il n’est plus physiquement, psychologiquement et spirituellement capable d’assumer les fonctions de poste, il a alors le droit et, dans certaines circonstances, l’obligation de démissionner ».

La papauté de près de huit ans de Benoît XVI a été marquée par des commentaires controversés, comme lui disant que l’utilisation de préservatifs dans la lutte contre le sida n’a fait qu’aggraver le problème. Le scandale «Vatileaks» de 2012 a ouvert la voie à la fin de son pontificat, avec le secrétaire privé de Benoît, Paolo Gabriele, qui a divulgué des documents secrets qui ont révélé le copinage et les querelles au sein du Vatican. M. Gabriele – décédé en 2020 – a avoué avoir volé des documents confidentiels et les avoir transmis à un journaliste italien.