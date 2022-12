Le pape François demande des prières pour Benoît “très malade”

ROME – Le pape François a demandé mercredi aux personnes présentes à son audience hebdomadaire de prier pour le pape à la retraite Benoît XVI, qui, selon François, était “très malade”. Dans leurs prières, a dit François, les gens devraient demander à Dieu de consoler Benoît et de “le soutenir dans ce témoignage d’amour à l’église, jusqu’à la fin”.

Matteo Bruni, un porte-parole du Vatican, a déclaré dans un communiqué qu’après l’audience, François avait rendu visite à Benoît, 95 ans, au monastère sur le terrain de la Cité du Vatican où Benoît vit depuis l’annonce de sa démission en février 2013. Benoît a été le premier pape en six siècles pour se retirer. De plus en plus frêle, il a rarement fait des apparitions publiques ces dernières années.

M. Bruni a déclaré que la santé de Benoît s’était “détériorée ces dernières heures en raison de l’avancée en âge”. La situation, a-t-il ajouté, était “sous contrôle pour le moment et surveillée en permanence par des médecins”.

Lorsqu’il a démissionné il y a près de 10 ans, Benoît avait cité sa santé déclinante, à la fois “de l’esprit et du corps”. Il avait déclaré qu'”en raison d’un âge avancé”, ses forces n’étaient “plus adaptées à un exercice adéquat” de direction de l’église, ce qui l’avait conduit à démissionner librement, et “pour le bien de l’église”.