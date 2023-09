Le pape François déclare que l’Europe n’est pas confrontée à une « urgence » en matière de migrants | Nouvelles du monde

Le pape François a mis les dirigeants européens au défi d’ouvrir leurs ports aux personnes fuyant les difficultés et la pauvreté, insistant sur le fait que le continent n’est pas confronté à une « urgence » migratoire mais plutôt à une réalité à long terme à laquelle les gouvernements doivent faire face avec humanité.

S’exprimant dans la ville portuaire française de Marseille, le pontife a critiqué les pays européens qui ont tenté de fermer leurs portes aux migrants et les a exhortés à répondre par la charité.

« Puissions-nous nous laisser émouvoir par les histoires de tant de nos malheureux frères et sœurs qui ont le droit à la fois d’émigrer et de ne pas émigrer, et de ne pas s’enfermer dans l’indifférence », a déclaré François au président français. Emmanuel Macron et d’autres dans un centre de conférence où se réunissent les évêques catholiques de la région méditerranéenne.

« Face au terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de refuser mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un nombre suffisant d’entrées légales et régulières. »

La visite du pape dans le sud de la France intervient alors que le gouvernement italien d’extrême droite réagit à l’arrivée d’une nouvelle vague de migrants en menaçant d’organiser un blocus naval de la Tunisie et d’intensifier les réparations.

Quelque 7 000 migrants ont débarqué le petite île italienne de Lampedusa en une journée la semaine dernière, dépassant brièvement la population résidente.

Le gouvernement français a augmenté les patrouilles à sa frontière sud pour empêcher les migrants en Italie de traverser la frontière.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a fait de l’arrêt des traversées de petits bateaux en provenance de France l’une des cinq priorités clés de son gouvernement, mais ses projets visant à réduire l’immigration clandestine – notamment la péniche Bibby Stockholm dans le Dorset et un projet pour envoyer des migrants au Rwanda – ont été embourbés dans des problèmes et des retards.

Les discussions sur l’« urgence » migratoire alimentent la « propagande alarmiste »

François a déclaré que parler d’une « urgence » migratoire ne faisait qu’alimenter la « propagande alarmiste » et attiser les craintes de la population.

« Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent l’accueil, la vie », a-t-il déclaré.

« Quant à l’urgence, le phénomène migratoire n’est pas tant une urgence à court terme, toujours propice à alimenter la propagande alarmiste, mais une réalité de notre époque, un processus qui implique trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être gouverné avec sagesse. prospective, y compris une réponse européenne capable de faire face aux difficultés objectives. »

Le pape a fait du sort des migrants une priorité politique

Cela survient alors que 27 migrants dont le bateau était en train de couler ont été secourus au large des côtes du nord du Liban, a indiqué l’armée du pays dans un communiqué.

François a fait du sort des migrants une politique clé de son pontificat de 10 ans, se rendant à Lampedusa lors de son premier voyage en tant que pape pour honorer les migrants noyés.

Depuis, il a célébré la messe à la frontière américano-mexicaine, rencontré les réfugiés rohingyas du Myanmar et ramené 12 musulmans syriens dans son avion après avoir visité un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce.