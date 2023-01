Le pape François déclare que les lois criminalisant l’homosexualité sont “injustes”

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le pape François a qualifié d'”injustes” les lois criminalisant l’homosexualité, encourageant les évêques catholiques qui les soutiennent à “engager un processus de conversion”. Tout en réitérant qu’il pense que l’homosexualité est un péché, le pape a déclaré que l’Église catholique doit être active pour mettre fin aux lois persécutant les personnes LGBTQ+. Quelque 67 pays ou juridictions dans le monde criminalisent les activités sexuelles consensuelles entre personnes du même sexe, selon le Human Dignity Trust. Parmi ceux-ci, 11 peuvent imposer ou imposent la peine de mort. Le pape François a déclaré : “Être homosexuel n’est pas un crime. ‘Ce n’est pas un crime. Oui, mais c’est un péché. D’accord, mais faisons d’abord la distinction entre un péché et un crime. Il a ajouté: “C’est aussi un péché de manquer de charité les uns envers les autres.” Un certain nombre d’évêques catholiques à travers le monde ont fermement soutenu les lois anti-LGBTQ+ comme étant conformes aux enseignements du Vatican qui qualifient les actes homosexuels de “désordres intrinsèques”. Le Vatican a refusé de signer une déclaration de l’ONU appelant à la dépénalisation de l’homosexualité en 2008 (Photo: AP) “Ces évêques doivent avoir un processus de conversion”, a déclaré le pape François, ajoutant qu’ils devraient appliquer “la tendresse, s’il vous plaît, comme Dieu l’a fait pour chacun de nous”. En 2019, le pape devait publier une déclaration s’opposant à la criminalisation lors d’une réunion avec un groupe d’environ 50 militants des droits de l’homme qui avaient étudié les effets de ces lois et des soi-disant «thérapies de conversion». Dans une déclaration à l’époque, les représentants ont déclaré qu’ils appelaient l’Église catholique à “œuvrer pour la dépénalisation de l’homosexualité et pour l’abolition de toutes les formes de punition pour les actes sexuels intimes consentis entre adultes”. Finalement, le groupe a plutôt rencontré le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, qui a réaffirmé « la dignité de chaque personne humaine et contre toute forme de violence ».



Le pape François a fait de la sensibilisation de la communauté LGBTQ + une caractéristique de sa papauté (Photo: Shutterstock) Dans la dernière interview, le pape a cité le Catéchisme de l'Église catholique en disant que les membres de la communauté LGBTQ+ doivent être accueillis et respectés et non marginalisés. Il a dit : « Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu nous aime tels que nous sommes et pour la force que chacun de nous combat pour sa dignité. Alors qu'il est considéré comme ayant adopté une approche beaucoup plus libérale de l'homosexualité que ses prédécesseurs en tant que pape, le pape François a été critiqué dans le passé pour ne pas être allé assez loin. Il a été critiqué par les catholiques LGBTQ + pour un décret de 2021 du bureau de la doctrine du Vatican selon lequel l'église ne peut pas bénir les unions homosexuelles "parce que Dieu ne peut pas bénir le péché".

