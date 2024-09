Le pape François déclare que Kamala Harris et Donald Trump sont « tous deux contre la vie » en raison de leurs positions sur l’avortement et l’immigration

Rome — Le pape François a pesé vendredi sur les options offertes aux électeurs Élection présidentielle américaine de 2024indiquant aux journalistes dans l’avion papal, à son retour d’un voyage marathon en Asie, que la vice-présidente Kamala Harris et son adversaire républicain, l’ancien président Donald Trump, sont, selon lui, « contre la vie ».

Interrogé par CBS News sur ce qu’il conseillerait à un électeur catholique contraint de choisir entre une candidat qui soutient le droit à l’avortement et celui qui a dit qu’il aurait 11 millions migrants expulsésa déclaré le pape : « Ils sont tous les deux contre la vie : celui qui rejette les migrants et celui qui tue les enfants. »

Le pape a abordé ces deux sujets, qui ont tous deux occupé une place importante dans le discours présidentiel. débat entre Harris et Trump mardi soir, alors qu’il parlait aux journalistes à bord d’un vol de Singapour à Jakarta, de retour à Rome après un voyage de 12 jours et 20 000 milles tournée en Asie et dans le Pacifique.

Le pape François préside une messe au stade national de Singapour le 12 septembre 2024. Simone Risoluti/Getty



Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il serait moralement acceptable pour un catholique de voter pour un candidat qui soutient le droit à l’avortement, François a répondu que lorsqu’on considère la moralité politique, « il faut voter ».

« Il faut choisir le moindre mal », a-t-il dit. « Qui est le moindre mal, cette dame ou ce monsieur, je ne sais pas. »

Le pape François a déclaré que les électeurs catholiques américains devraient examiner leur conscience et prendre cette décision avant d’aller aux urnes.

« Il doit être clair que renvoyer les migrants, leur refuser la capacité de travailler, ne pas les accueillir, c’est un péché. C’est grave », a déclaré le pape.

François a déclaré que l’immigration était un droit qui remonte à l’époque biblique, et a noté qu’il était répété dans l’Ancien Testament de la Bible que le peuple d’Israël avait le devoir de « prendre soin de l’orphelin, de la veuve et de l’étranger, c’est-à-dire du migrant ».

François a également réitéré la position de l’Église catholique selon laquelle l’avortement est un meurtre.

« Que vous aimiez ou non le mot, c’est un meurtre », a-t-il déclaré. « C’est un assassinat, et là-dessus, nous devons être clairs. »