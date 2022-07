Le pape François, de retour du Canada, dit que la retraite est une “option normale”

Commentez cette histoire Commentaire

À BORD DE L’AVION PAPAL – Le voyage, a déclaré le pape François, était un “test” – d’abord un vol de 10 heures à travers l’Atlantique et un changement d’heure de huit heures, suivi de neuf discours dans cinq endroits différents au Canada. C’était beaucoup pour un pape de 85 ans avec un genou si douloureux qu’il peut à peine marcher tout seul.

Ainsi, lors du vol de retour vers Rome, François a déclaré qu’il avait conclu qu’il devait ralentir. Il a dit que son style devrait changer un peu. Il a même dit que la “porte est ouverte” à la retraite, même si rien n’est imminent.

“Je ne pense pas pouvoir suivre le même rythme de voyages qu’avant”, a déclaré François, dirigeant sa conférence de presse à bord de l’avion papal depuis une chaise. “Je pense qu’à mon âge et avec cette limitation, je dois économiser [my energies up] un peu pour pouvoir servir l’église ou, au contraire, penser à la possibilité de s’effacer. Ce que je dis en toute honnêteté : ce n’est pas une catastrophe. Il est possible de changer de pape.

Il a dit que c’était une “option normale” de penser à la retraite. Cela fait écho à d’autres commentaires qu’il a faits dans lesquels il a dit qu’il serait prêt à démissionner si sa santé rendait impossible la gestion de l’église.

Mais jusqu’à présent, a déclaré Francis, il n’a pas atteint ce point.

“Cela ne veut pas dire qu’après-demain je ne commencerai pas à penser [about it], droit?” dit François. “Mais pour le moment, honnêtement, je ne le fais pas.”

Au cours de ses six jours au Canada, Francis a connu à la fois des moments de robustesse et de fragilité. Malgré tout le décalage horaire, il prononçait régulièrement un discours après l’autre et profitait de moments de légèreté claire – comme lorsqu’il appelait à un détour de son fauteuil roulant pour se rapprocher d’une foule à l’extérieur d’une église.

Mais il a également dû faire face à des limites très différentes des années précédentes de son pontificat. Alors qu’il visitait une communauté autochtone dans les plaines de l’Alberta, où il s’est excusé pour la brutalité du système des pensionnats indiens du Canada, il a été conduit au bord d’un sentier en bois menant à un cimetière. Mais il ne pouvait pas se déplacer parmi les pierres tombales, qui étaient toutes sur l’herbe.

Bien qu’il ait été en assez bonne santé pendant une grande partie de son pontificat, François au cours de la dernière année et demie a dû faire face à des poussées douloureuses de sciatique, à une chirurgie du côlon et, plus récemment, à une inflammation du genou qui l’a rendu largement dépendant d’un fauteuil roulant. . La mobilité perdue l’a forcé à reconsidérer son style pratique en tant que pape. Plusieurs fois, avant son voyage au Canada, il a déploré l’impossibilité de se mêler aux foules de pèlerins comme il le faisait.

Le pape François approche-t-il de la fin de son pontificat ?

Et ce n’est qu’une des façons dont son pontificat a changé. Il n’a plus la rock star qui suit ni n’attire les foules immenses. Ses histoires manquent de la nouveauté des années précédentes – y compris dans les conférences de presse, où il réduit au minimum les surprises. Mais sur certains sujets, comme le vieillissement, ses paroles ont plus de poids que jamais. Beaucoup de ses remarques préparées touchent à la valeur des personnes âgées, et il reste à interpréter dans quelle mesure son sentiment reflète une expérience personnelle.

“Cela me réchauffe le cœur de voir autant de grands-parents et d’arrière-grands-parents ici”, a déclaré Francis à un moment donné lors de son voyage au Canada. « Je vous remercie et voudrais dire à toutes ces familles qui ont des personnes âgées à la maison : vous possédez un trésor ! Gardez cette source de vie dans vos maisons : prenez-en soin, comme un précieux héritage à aimer et à chérir.

Au Canada, les organisateurs ont façonné l’itinéraire pour répondre à ses limites. Il montait et descendait de l’avion papal sur un ascenseur en forme de plate-forme. Il parlait assis. Le voyage a eu un rythme plus lent que d’autres pendant le pontificat de François – avec deux événements la plupart des jours plutôt que quatre ou cinq.

“Je ne pense pas pouvoir continuer avec le même rythme de déplacements qu’avant”, a déclaré le pape.

Au Canada, François a demandé pardon — à la fois personnellement et au nom de « beaucoup » dans l’Église catholique — pour les principaux traumatismes du pays impliqué dans l’Église : les pensionnats qui visaient à assimiler de force les enfants autochtones à la société euro-chrétienne. Le voyage a enfreint les normes du voyage papal parce qu’il visait ouvertement la pénitence et non l’évangélisation.

Francis a dit qu’il continuerait à voyager. Bien qu’il ait été contraint d’annuler un voyage plus tôt en juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de sa rééducation du genou, il a une série de courts voyages en Italie dans les semaines à venir et il devrait se rendre au Kazakhstan en septembre. . François a également évoqué la possibilité de tenter une fois de plus de se rendre au Congo.