Le pape François, de retour à la routine post-opératoire du Vatican, dit grâce aux cris de « Vive le pape ! » – WSVN 7Actualités | Miami Nouvelles, Météo, Sports

CITÉ DU VATICAN (AP) – Deux jours après sa sortie de l’hôpital, le pape François a repris sa chère coutume dominicale de saluer le public sur la place Saint-Pierre, exprimant ses remerciements pour le réconfort qu’il a reçu après l’opération et remerciant la foule en criant « Vive le le pape! »

Avant de se lancer dans des remarques préparées, François a exprimé sa gratitude pour « l’affection, l’attention et l’amitié » et l’assurance du « soutien de la prière » lors de son hospitalisation pour une chirurgie abdominale du 7 juin dans un hôpital de Rome pour réparer une hernie et enlever des cicatrices de plus en plus douloureuses autour de son intestins.

« Cette proximité humaine et spirituelle a été pour moi une grande aide et un grand réconfort », a déclaré François à quelque 15 000 personnes sur la place. « Merci à tous, merci à vous, merci du fond du cœur. »

Le pontife de 86 ans avait parfois l’air un peu essoufflé et enroué, mais il faisait souvent des gestes avec ses mains pour accentuer, s’écartait parfois du discours préparé et avait clairement l’air ravi d’être de retour à sa routine.

Alors que les milliers de Romains, de touristes et de pèlerins qui assistent régulièrement à l’apparition hebdomadaire du pape à midi à une fenêtre du Palais apostolique applaudissent généralement lorsqu’ils aperçoivent le pape à la fenêtre, cette fois les applaudissements du public semblaient plus forts que d’habitude. . L’opération de trois heures sous anesthésie générale avait contraint Francis à sauter la comparution du dimanche 11 juin.

Alors que son humeur semblait exaltée de voir la foule ci-dessous, y compris des nonnes agitant des drapeaux et des touristes portant des chapeaux de soleil par cette journée chaude et humide, Francis est devenu sombre en notant que mardi marque la Journée mondiale des réfugiés, une occasion promue par les Nations Unies.

« Avec une grande tristesse et tant de chagrin, je pense aux victimes du très grave naufrage qui s’est produit ces derniers jours au large des côtes grecques », a déclaré François. Il faisait référence au bateau de pêche surpeuplé des passeurs, rempli de centaines de migrants, qui a coulé dans la mer Méditerranée la semaine dernière.

« Il semble que la mer était calme », ​​a déclaré Francis, exprimant apparemment sa perplexité qu’une tragédie aussi grave puisse se produire dans ces conditions.

« Je renouvelle ma prière pour tous ceux qui ont perdu la vie, et j’implore que, toujours, tout soit fait pour empêcher de telles tragédies », a déclaré le pontife.

Certains des 104 survivants ont déclaré que jusqu’à 750 étaient à bord, laissant la possibilité que des centaines aient péri. Les sauveteurs grecs ont récupéré 78 corps. Des questions persistent quant à savoir si les garde-côtes grecs auraient pu intervenir à temps pour empêcher le chavirement.

Il a également prié pour les jeunes élèves « victimes de l’attaque brutale » contre une école dans l’ouest de l’Ouganda. L’attaque par des rebelles présumés contre un école en Ouganda tué 42 personnes, dont 38 étudiants dans leurs dortoirs. Plusieurs ont été enlevés près de la frontière avec le Congo.

François a déploré « cette lutte, cette guerre partout. Prions pour la paix.

Il a également exhorté les gens à se souvenir du « peuple martyr en Ukraine », après l’invasion de la Russie l’année dernière.

Alors qu’il terminait ses remarques et s’apprêtait à quitter la fenêtre, des cris de « Vive le pape » en italien s’élevèrent de la foule, et le pape répondit rapidement : « Merci ».

Les médecins du pape l’ont exhorté à se calmer autant que possible alors même qu’il reprend sa charge de travail au Vatican. François recevra le président du Brésil mercredi après-midi, a annoncé le Vatican. Mais pour assurer le bon déroulement de sa convalescence, François ne dirigera pas l’audience générale du mercredi sur la place Saint-Pierre.

Début août, François fera un pèlerinage au Portugal pour un jamboree des jeunes. À la fin de ce mois, il s’envole pour la Mongolie pour une visite qui le verra être le premier pontife à se rendre dans ce pays asiatique.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception