Le pape François critique les deux candidats à la présidence américaine pour ce qu’il qualifie de politiques anti-vie

À BORD DE L’AVION PAPAL — À BORD DE L’AVION PAPAL (AP) — Pape François Il a fustigé vendredi les deux candidats à la présidence américaine pour ce qu’il a qualifié de politiques anti-vie sur l’avortement et l’immigration, et a conseillé aux catholiques américains de choisir le « moindre mal » lors des prochaines élections américaines.

« Tous deux sont contre la vie, que ce soit celui qui expulse les migrants ou celui qui soutient le meurtre des bébés », a déclaré le pape François. « Tous deux sont contre la vie. »

Le jésuite argentin a été invité à fournir des conseils aux électeurs catholiques américains lors d’une conférence de presse aérienne en route de retour vers Rome après sa tournée dans quatre pays d’AsieFrançois a souligné qu’il n’était pas Américain et qu’il ne voterait pas.

Ni le candidat républicain Donald Trump ni la candidate démocrate Kamala Harris n’ont été mentionnés nommément.

Mais François s’est néanmoins exprimé en termes clairs lorsqu’on lui a demandé de peser le pour et le contre sur deux questions brûlantes de l’élection américaine – l’avortement et l’immigration – qui sont également une préoccupation majeure pour l’Église catholique.

Le pape François a fait de la situation des migrants une priorité de son pontificat et s’exprime à ce sujet avec force et régularité. Tout en soutenant fermement l’enseignement de l’Église interdisant l’avortement, il n’a pas mis l’accent sur la doctrine de l’Église autant que ses prédécesseurs.

François a déclaré que la migration est un droit décrit dans les Écritures et que quiconque ne suit pas l’appel biblique à accueillir l’étranger commet un « péché grave ».

Il a également été franc au sujet de l’avortement. « Avorter, c’est tuer un être humain. On peut aimer ce mot ou non, mais c’est tuer », a-t-il déclaré. « Il faut que nous le voyions clairement. »

Interrogé sur ce qu’il faut faire aux urnes, François a rappelé le devoir civique de voter.

« Il faut voter et choisir le moindre mal », a-t-il déclaré. « Qui est le moindre mal, la femme ou l’homme ? Je ne sais pas.

« Chacun devrait, en sa conscience, réfléchir et agir ainsi », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que le pape François intervient dans le cadre d’une élection américaine. En 2016, il avait été interrogé sur le projet de Donald Trump de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il avait alors déclaré que quiconque construisait un mur pour empêcher l’entrée de migrants « n’était pas chrétien ».

En réponse vendredi, François a rappelé qu’il avait célébré la messe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et qu’il y avait « tellement de chaussures de migrants qui ont fini mal là-bas ».

La conférence des évêques américains, pour sa part, a déclaré que l’avortement était la « priorité absolue » des catholiques américains dans ses conseils aux électeurs. Harris a fortement défendu le droit à l’avortement.

Dans d’autres commentaires, Francis :

— a démenti une information des médias français selon laquelle il se rendrait à Paris pour l’inauguration en décembre de la cathédrale Notre-Dame restaurée, affirmant catégoriquement qu’il ne serait pas là. Mais il a confirmé qu’il aimerait se rendre aux îles Canaries pour mettre en lumière la situation critique des migrants.

— a mis un terme aux rumeurs selon lesquelles il pourrait finalement retourner en Argentine plus tard cette année, affirmant qu’il souhaite y aller mais que rien n’a été décidé. Il a ajouté : « Il y a plusieurs choses à régler d’abord. » François n’est pas rentré chez lui depuis le conclave de 2013 qui l’a élu pape.

— a déclaré que la Chine était « une promesse et un espoir » pour l’Église catholique et a espéré s’y rendre un jour.

— a qualifié les abus sexuels de « démoniaques » et a évoqué les dernières révélations de l’agression contre un prêtre français légendaire, l’abbé Pierre.

___

La couverture de la religion par l’Associated Press reçoit le soutien de l’AP collaboration avec The Conversation US, avec le financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seule responsable de ce contenu.