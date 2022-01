Le pape François condamne le COVID-19 et la désinformation sur les vaccins, qualifie l’accès aux informations scientifiques de « droit de l’homme »

Le pape François a pris position contre le COVID-19 et la désinformation sur les vaccins, affirmant que les gens ont créé une « distorsion de la réalité basée sur la peur » après avoir rencontré un réseau de « vérification des faits » de journalistes catholiques.

« Il est difficile de ne pas voir que ces jours-ci, en plus de la pandémie, une « infodémie » se répand : une distorsion de la réalité basée sur la peur, qui dans notre société mondiale conduit à une explosion de commentaires sur des informations falsifiées sinon inventées, » dit François.

Francis, qui a qualifié l’accès à l’information scientifique de «droit de l’homme», s’est également prononcé contre les fausses nouvelles.





« Les fausses nouvelles doivent être réfutées, mais les individus doivent toujours être respectés, car ils y croient souvent sans pleine conscience ni responsabilité », a-t-il déclaré. « La réalité est toujours plus complexe qu’on ne le pense et il faut respecter les doutes, les inquiétudes et les questions que soulèvent les gens, chercher à les accompagner sans jamais les écarter. »

François a précédemment encouragé tous les catholiques à se faire vacciner contre le COVID-19, le qualifiant d' »obligation morale ».

« Fréquemment, les gens se laissent influencer par l’idéologie du moment, souvent renforcée par des informations sans fondement ou des faits mal documentés », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci dans un discours aux ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. « Les vaccins ne sont pas un moyen magique de guérison, mais ils représentent sûrement, en plus d’autres traitements qui doivent être développés, la solution la plus raisonnable pour la prévention de la maladie. »

Et dans une vidéo publiée en août 2021, il a attribué le développement des vaccins COVID-19 à « la grâce de Dieu ».

« Grâce à la grâce de Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger du Covid-19 », a-t-il dit, ajoutant que les vaccins « apportent l’espoir de mettre fin à la pandémie, mais seulement s’ils sont disponibles pour tous et si nous collaborer les uns avec les autres.

« Se faire vacciner est un moyen simple mais profond de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables », a-t-il déclaré, qualifiant le choix de se faire vacciner d' »acte d’amour ».

« L’amour pour soi, l’amour pour nos familles et nos amis, et l’amour pour tous les peuples. L’amour est aussi social et politique », a-t-il dit, notant que l’amour social et politique est composé de « petits gestes individuels capables de transformer et d’améliorer les sociétés ».