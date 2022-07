Le pape François célébrera la messe à Edmonton, assistera au pèlerinage au Lac Ste. Anne

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Après des excuses historiques aux peuples autochtones pour l’héritage des pensionnats, le pape François poursuivra son pèlerinage au Canada mardi.

Francis a commencé sa visite d’une semaine par un discours public à Maskwacis, en Alberta, où il a demandé pardon pour le rôle des chrétiens dans les pensionnats.

Mardi, le souverain pontife animera une grande messe en plein air au Commonwealth Stadium d'Edmonton, qui devrait commencer à 9 h 15 MT.

Plus tard dans la journée, Francis se rendra au Lac Ste. Anne. où il devrait rejoindre des milliers de fidèles le premier jour du pèlerinage.

Le Lac Ste. Le pèlerinage d’Anne a lieu depuis plus d’un siècle – bien qu’il ait été interrompu en raison du COVID-19 – et a longtemps eu une importance pour les chrétiens autochtones. Le pape devrait passer environ une heure sur le site le premier jour du pèlerinage de quatre jours.

La participation de Francis à la procédure devrait commencer vers 17 h 00 MT.

Le pape a commencé sa visite par des excuses pour l’action des chrétiens dans les pensionnats.

François s’est rendu sur les terres de quatre nations cries pour prier dans un cimetière. Quatre chefs ont ensuite escorté le pontife dans son fauteuil roulant jusqu’au terrain de cérémonie du pow-wow où il a présenté des excuses tant attendues et a reçu une coiffe à plumes.

Francis a déclaré que l’assimilation forcée des peuples autochtones dans la société chrétienne a détruit leurs cultures, séparé leurs familles et marginalisé les générations d’une manière qui se fait encore sentir aujourd’hui.

“Je suis profondément désolé”, a déclaré Francis, sous les applaudissements des survivants de l’école et des membres de la communauté autochtone réunis dans l’ancien pensionnat au sud d’Edmonton.

Le pape a déclaré que ses excuses ne sont que la première étape pour faire amende honorable auprès des peuples autochtones du Canada et qu’une enquête sérieuse doit être menée sur les faits de ce qui s’est passé dans le passé.

“Je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones”, a déclaré Francis près du site de l’ancien pensionnat indien Ermineskin, aujourd’hui en grande partie démoli.

Ses paroles allaient au-delà de ses excuses antérieures pour les actes “déplorables” des missionnaires et assumaient plutôt la responsabilité de la coopération institutionnelle de l’Église avec la politique d’assimilation “catastrophique”, qui, selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, équivalait à un “génocide culturel”.

Plus de 150 000 enfants autochtones au Canada ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 dans le but de les isoler de l’influence de leur foyer et de leur culture. L’objectif était de les christianiser et de les assimiler à la société dominante, que les gouvernements canadiens précédents considéraient supérieure.

Mercredi, Francis quittera l’Alberta pour Québec avant de se rendre à Iqaluit.

