Le pape François avoue ne jamais faire d’exercice, mais apprécie une sieste quotidienne et écoute Bach lorsqu’il est stressé

LE Pape a avoué ne faire aucun exercice physique – mais il écoute Bach lorsqu’il est stressé.

L’homme de 84 ans s’est décrit comme une «personne sédentaire» qui suit une physiothérapie pour faire face à la douleur du nerf sciatique.

Le pape François a déclaré: «Je ne fais aucune activité physique.

«Mon médecin l’a recommandé, mais ma réponse est toujours la même:« Je n’ai pas le temps ».»

Il a dit que la musique de Johann Sebastian Bach l’aide à le calmer lorsqu’il prend des décisions difficiles.

Le Pape a déclaré: «Quand je suis confronté à une situation difficile ou à un problème que je dois gérer et qui m’inquiète, je m’y attaque.

«J’ai différentes façons de le faire.

«L’un d’eux écoute Bach. Cela me calme et m’aide à mieux analyser les problèmes.

Et il aime les siestes en disant: «Dès que j’ai fini de déjeuner, je vais dans ma chambre, enlève mes chaussures et me couche tout habillé.

«Mes siestes sont sacrées.

«Je dors profondément, comme si c’était la nuit.

Le pontife dit également qu’il mourra à Rome et ne compte pas retourner dans son Argentine natale.

