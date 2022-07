Le pape François au Canada : le pèlerinage pénitentiel se termine à Iqaluit, au Nunavut, au milieu des critiques

Commentez cette histoire Commentaire

QUÉBEC – Faisant sa dernière étape d’un voyage pénitentiel qui a suscité des critiques mitigées de la part des peuples autochtones qu’il est venu voir, le pape François visitera vendredi une région éloignée près du cercle polaire arctique, où les pensionnats ont transformé la vie de la population majoritairement inuite . Au cours de la visite à l’étranger la plus sombre de son pontificat, François a présenté cette semaine une série d’excuses pour la cruauté du système des pensionnats du Canada, qui visait à assimiler de force les enfants autochtones à la culture chrétienne. La plupart des écoles étaient gérées par des entités catholiques.

De nombreux autochtones se disent émus par la visite tant attendue du pape, en particulier compte tenu de l’âge de 85 ans. fragilité et immobilité. Ils disent que sa volonté de dire « je suis désolé » sur les terres autochtones est une première étape cruciale. Mais au fil de la semaine, il a fait face à des critiques croissantes de la part des dirigeants autochtones, qui disent qu’ils attendent toujours qu’il s’excuse pour l’église en tant qu’institution.

“[The apology] n’a pas été à la hauteur », a déclaré RoseAnne Archibald, la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, lors d’une entrevue télévisée cette semaine. Elle faisait partie des dirigeants autochtones qui ont accueilli le pape François à son arrivée dans le pays dimanche.

François s’est excusé personnellement et au nom de “beaucoup” de mauvais acteurs individuels, mais pas pour l’église dans son ensemble. Il n’a pas non plus parlé des aspects de l’institution qui auraient pu lui permettre de faire avancer une politique du gouvernement canadien qui, selon la Commission de vérité et réconciliation du pays, équivalait à un génocide culturel.

Pendant la majeure partie des XIXe et XXe siècles, les enfants autochtones ont été retirés de force de leur famille pour être placés dans des pensionnats, souvent à des centaines de kilomètres de leur communauté. Il leur était interdit de parler leur langue maternelle ou de pratiquer leurs traditions culturelles et, dans de nombreux cas, ils ont été victimes d’abus physiques et sexuels.

Murray Sinclair, l’avocat qui a présidé la commission Vérité et Réconciliation, a déclaré que les paroles de Francis avaient jusqu’à présent un “trou profond”.

“C’était plus que le travail de quelques mauvais acteurs – c’était un effort institutionnel concerté pour retirer les enfants de leurs familles et de leurs cultures, le tout au nom de la suprématie chrétienne”, a déclaré Sinclair.

L’une des principales demandes autochtones est que l’Église révoque les décrets papaux des années 1400 qui ont fourni un soutien religieux à la conquête du territoire autochtone dans le Nouveau Monde et ailleurs par les Européens.

Bien que François, le premier pape d’Amérique du Sud, ait dénoncé à plusieurs reprises la colonisation historique et l’assimilation forcée, il n’a pas directement discuté de la doctrine de la découverte, la politique qui découlait de ces décrets. Avant une messe qu’il a célébrée jeudi à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré à l’extérieur de la ville de Québec, deux membres de la Première Nation Batchewana en tenue autochtone ont déployé une banderole disant « Abroger la doctrine ».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué cette semaine qu’il avait discuté avec François de la nécessité d’aborder la doctrine de la découverte, mais il n’a pas donné de détails.

Quelques jours avant le voyage, un porte-parole du Vatican a déclaré qu’une “réflexion” au sein du Saint-Siège était en cours.

Avant de quitter Québec vendredi, Francis a pris un ton réfléchi lors d’une réunion matinale avec une vingtaine de représentants autochtones. Il a dit qu’il était venu en tant que “pèlerin, malgré mes limitations physiques” et que les histoires qu’il entendait “feraient toujours partie de moi”.

“J’ose dire, si vous me le permettez, que maintenant, dans un certain sens, je me sens aussi faire partie de votre famille, et pour cela je suis honoré”, a déclaré le pape.

“Je rentre maintenant chez moi très enrichi.”

Francis prévoyait d’être sur le terrain à Iqaluit plus tard vendredi pendant moins de trois heures, pour s’adresser à un groupe de jeunes et d’aînés. La ville la plus septentrionale du Canada est la capitale du Nunavut, un territoire à cheval sur le cercle polaire arctique qui fait trois fois la taille du Texas mais qui ne compte que 40 000 habitants.

Le Nunavut fait face à des défis sociaux et environnementaux. Le taux de suicide est plusieurs fois supérieur à celui du reste du Canada, et le climat s’y réchauffe beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale, faisant fondre le pergélisol et exerçant une pression sur l’approvisionnement en eau.

Francis a réussi le voyage au Canada en dépit d’être presque immobilisé par une douleur au genou. Avant le voyage, les organisateurs craignaient que le Vatican n’annule – car il avait prévu une visite papale ce mois-ci en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

Au Canada, Francis s’est essentiellement déplacé d’un siège à l’autre – sa papamobile, sa Fiat500, son fauteuil roulant – en s’appuyant sur de l’aide chaque fois qu’il se lève. Le voyage s’est déroulé à un rythme nettement plus lent que d’autres pendant son pontificat. Il organise environ deux événements par jour, au lieu des quatre ou cinq habituels. À Québec vendredi matin, il a utilisé une marchette.

« Il est clair qu’il fait un sacrifice » pour être au Canada, a déclaré un Autochtone. « Je veux savoir comment l’Église va restaurer ce qu’il a fallu », a-t-elle dit.