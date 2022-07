Le pape François au Canada : Itinéraire de la visite papale

Le pape François devrait arriver au Canada dimanche pour une tournée de six jours, marquant la première visite papale dans le pays en 20 ans. Le pape doit se rendre à Edmonton, Québec et Iqaluit, où il rencontrera des dirigeants autochtones et des survivants des pensionnats. On s’attend à ce qu’il présente des excuses pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats. Voici un itinéraire complet de la visite du Pape : DIMANCHE 24 JUILLET Le pape François doit atterrir à l’aéroport international d’Edmonton et assister à une cérémonie de bienvenue. Il n’y aura pas d’événements pour le reste de la journée afin de permettre au pontife de 85 ans de se reposer. LUNDI 25 JUILLET Le pape doit rencontrer des survivants des pensionnats de partout au Canada dans la matinée à Maskwacis, en Alberta, qui abrite l’ancien pensionnat d’Ermineskin. Il s’agit de la seule visite de pensionnat sur l’itinéraire du pape. CTV News Channel et CTVNews.ca diffuseront une émission spéciale de deux heures sur la visite du pape à Maskwacis de 11 h à 13 h HAE. Plus tard dans l’après-midi, le pontife retournera à Edmonton et rencontrera des paroissiens et des membres de la communauté autochtone à l’église Sacred Heart des Premiers Peuples. Cette église était connue comme un espace qui mélange régulièrement les traditions catholiques et autochtones, et a récemment été rouverte après un incendie accidentel en 2020. Une émission spéciale en direct sera diffusée sur CTVNews.ca couvrant la visite du pape à l’église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples de 18 h à 19 h HAE MARDI 26 JUILLET Le pape François tiendra une messe en plein air au Commonwealth Stadium d’Edmonton avec jusqu’à 65 000 personnes pour marquer la fête de Sainte-Anne, qui célèbre la mère de la Vierge Marie, une figure largement vénérée parmi les catholiques autochtones. CTVNews.ca diffusera une émission spéciale en direct couvrant la messe de 10 h 30 à 13 h HAE. Après la messe, il se rendra au Lac Ste. Anne Pilgrimage National Historic Site au nord-ouest d’Edmonton et accueille des pèlerins autochtones de partout au Canada et des États-Unis. Les événements au Lac Ste. Anne sera également diffusée en direct en ligne sur CTVNews.ca de 18 h à 19 h MERCREDI 27 JUILLET Le pape partira pour Québec, où il rencontrera la gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau ainsi que des dirigeants autochtones et d’autres dignitaires à la Citadelle de Québec Alors que les rencontres à la Citadelle seront privées, le public est invité à assister aux programmes d’expression culturelle autochtone sur les plaines d’Abraham. Aucun billet ne sera requis pour les événements aux Plaines. Après ses rencontres à la Citadelle, le pape traversera les plaines d’Abraham dans sa papamobile et saluera le public. Les événements à la Citadelle et aux Plaines seront diffusés dans une émission spéciale en direct sur CTVNews.ca de 16 h à 18 h 30 HAE. JEUDI 28 JUILLET Le pape François tiendra une messe matinale au Sanctuaire national de Sainte Anne de Beaupré. La messe sera également retransmise sur des écrans vidéo aux plaines d’Abraham. Il sera également diffusé dans une émission spéciale en direct sur CTVNews.ca de 11 h à 13 h HAE. En début de soirée, le pape tiendra une prière avec le clergé à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. VENDREDI 29 JUILLET La journée débutera par des rencontres privées à la résidence de l’archevêque de Québec. Le Pape rencontrera des membres de la Compagnie de Jésus, un ordre religieux de l’Église catholique plus communément connu sous le nom de Jésuites. Il rencontrera également une délégation représentant les peuples autochtones de l’est du Canada avant de s’envoler pour Iqaluit. Le pape commencera sa visite d’Iqaluit par une autre rencontre privée avec des survivants des pensionnats indiens avant d’assister à un événement communautaire public gratuit organisé par des dirigeants inuits à l’extérieur d’une école primaire locale. Le pape François devrait rentrer à Rome plus tard dans la soirée.

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });