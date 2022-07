Le pape François arrivera à Québec mercredi après-midi

Le pape François doit arriver à Québec aujourd’hui dans le cadre de son “pèlerinage de pénitence” en cours pour faire progresser la réconciliation et la guérison entre l’Église catholique romaine et les survivants des pensionnats au Canada.

Il sera dans la région de Québec jusqu’à vendredi dans le cadre d’un voyage d’une semaine au Canada, avant de faire sa dernière partie du voyage à Iqaluit.

Le pape devrait arriver à Québec vers 15 h à l’aéroport international Jean Lesage. Ceux qui cherchent à apercevoir le pontife lors de son trajet dans le Vieux-Québec peuvent se tenir le long du chemin de l’Aéroport ou le long de la Grande Allée par les plaines d’Abraham, de l’avenue Bougainville à la Citadelle.

De là, le pape devrait se rendre à la Citadelle, où il rencontrera la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau, avant de se préparer pour son discours au public.

L’allocution sera diffusée à 16 h 45 sur écrans géants aux foules des plaines d’Abraham. Les écrans seront situés derrière le Manège militaire de Québec et devant le Musée national des beaux-arts du Québec.

Les sites des Plaines peuvent accueillir jusqu’à 160 000 personnes.

Le pape François devrait ensuite se rendre en papamobile jusqu’aux Plaines le long de l’avenue George VI Est, avant que son convoi ne se dirige vers l’archidiocèse de Québec, non loin de l’hôtel Château Frontenac.

Des prestations musicales d’artistes des Premières Nations, inuits et québécois auront également lieu sur les Plaines à partir de 13 h 30 et devraient durer jusqu’à 19 h.

Un groupe de 13 survivants des pensionnats doit arriver mercredi sur les Plaines, après une marche de sept jours et de 275 kilomètres depuis la communauté innue de Mashteuiatsh dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une fois sur place, ils raconteront leurs expériences sur scène.

La communauté abrite le dernier pensionnat du Québec, Pointe-Bleue, qui a fermé ses portes en 1991. Les survivants sont issus des nations Innu, Anishinaabe, Naskapi, Wendat et Atikamekw.

Des centaines de personnes affluent vers la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré avant la visite papale

Jeudi, le pape tiendra une messe à 10 h à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, à environ 30 kilomètres au nord-est de Québec.

Des centaines de membres de la communauté autochtone et de délégués ont visité la basilique mardi matin pour la fête catholique de Sainte-Anne. Chaque été, des centaines se rendent à Sainte-Anne-de-Beaupré pour le pèlerinage, encore plus achalandé cette année avec la messe à venir.

Florence Penashue était à la basilique aux côtés de sa grand-mère de 94 ans, Mary Odele Penashue, et dit que c’est la troisième fois qu’elle fait le pèlerinage.

La grand-mère de Florence Penashue, âgée de 94 ans, Mary Odele Penashue, a fait le pèlerinage annuel d’été à plusieurs reprises. (Sandra Hercegova/CBC)

“J’espère que tout le monde se pardonne, se pardonne et s’aime comme Jésus l’a dit”, a déclaré Penashue, qui est venue avec sa grand-mère depuis Sheshatshiu, à Terre-Neuve.

“Je suis si heureuse d’être ici, que Dieu m’ait donné la chance d’être ici avec ma grand-mère”, a-t-elle déclaré les larmes aux yeux.

“Cela signifie pour moi qu’il veut se réconcilier, restaurer ce qui a été brisé et s’excuser auprès des peuples autochtones”, a-t-elle ajouté.

Joe Peastitute a déclaré qu’il était important pour lui d’assister à la messe mardi car il ne sait pas combien de temps il restera ici. Il est resté à Québec pour un soutien médical après avoir subi un accident vasculaire cérébral et une jambe cassée.

Joe Peastitute est prêt à entendre ce que le pape a à dire, mais a déclaré qu’il n’avait pas de grands espoirs. (Sandra Hercegova/CBC)

“Je veux voir ce qu’il fera pour les gens”, a déclaré Peastitute, de la nation Kawawachikamach à environ 15 kilomètres au nord-est de Schefferville, au Québec. Mais il a dit qu’il n’avait pas de grands espoirs.

“En tant que personnes, nous avons beaucoup perdu”, a-t-il déclaré. “Je veux juste prier pour mon peuple, et les gens que j’ai perdus, mes parents, mes grands-parents, c’est pourquoi je suis venu ici.”

La messe de jeudi se déroulera en espagnol, la langue maternelle du Pape, avec des sous-titres en anglais et en français sur les écrans extérieurs. Les gens peuvent également regarder la messe sur le site Web de la visite papale, qui proposera une traduction en direct de l’événement dans 12 langues autochtones.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.