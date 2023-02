Le pape François arrive à Juba, au Soudan du Sud, pour un voyage historique

Djouba, Soudan du Sud

Le pape François est arrivé vendredi à Juba, au Soudan du Sud, exauçant un souhait de longue date de visiter le pays ravagé par la guerre, actuellement au milieu d’une urgence humanitaire majeure.

Dans une première, le pape entreprend le voyage avec le chef de la Communion anglicane, l’archevêque Justin Welby, et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, Rt. Le révérend Iain Greenshields, représentant les trois églises chrétiennes qui constituent la majorité de la population du Soudan du Sud.

“Le Soudan du Sud, détruit par des années de guerre, aspire à la fin de la violence constante qui oblige de nombreuses personnes à être déplacées et à vivre dans des conditions de grande précarité”, a déclaré le pape avant de quitter Rome pour l’Afrique mardi.

Le Soudan du Sud connaît la troisième plus grande crise de réfugiés au monde, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Quelque quatre millions de réfugiés ont fui le pays ou sont déplacés à l’intérieur du Soudan du Sud, dont plus de la moitié sont des enfants.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011 après des décennies de conflit pour plonger dans la guerre civile deux ans plus tard lorsque des combats ont éclaté entre les fidèles du président Salva Kir et ceux alliés au vice-président Riek Machar, qui est d’une autre ethnie. groupe.

En avril 2019, le pape a organisé une retraite spirituelle au Vatican pour les dirigeants politiques et religieux du Soudan du Sud, et dans un geste sans précédent, il s’est agenouillé et a embrassé les pieds du président Kir et du vice-président Machar.