Le pape François appelle les enfants russes à devenir des « artisans de la paix »

Le pape François a exhorté la jeunesse russe à devenir « des semeurs de graines de réconciliation » dans le contexte de l’invasion actuelle de l’Ukraine par ce pays.

Vendredi, le pontife a prononcé un discours à distance devant des centaines d’enfants à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 10e Rencontre nationale de la jeunesse catholique de Russie.

« Je vous souhaite, jeunes Russes, la vocation d’être des artisans de paix au milieu de tant de conflits et de tant de polarisations qui viennent de toutes parts et tourmentent notre monde. Je vous invite à être semeurs de graines de réconciliation, de petites graines qui, dans ce contexte, L’hiver de guerre ne germera pas pour le moment dans le sol gelé, mais fleurira au printemps prochain », a déclaré le pape François à la jeunesse russe.

« Ayez le courage de remplacer vos peurs par des rêves », a poursuivi le pontife. « Ne soyez pas des gestionnaires de peurs, mais des entrepreneurs de rêves ! Accordez-vous le luxe de rêver en grand ! »

L’événement, qui rassemble des centaines d’enfants catholiques de toute la Russie, a débuté le 23 août et se tient dans la basilique Sainte-Catherine.

Le thème de cette année est basé sur le passage de l’Évangile de Luc dans lequel Marie, enceinte de Jésus, rencontre sa cousine âgée Elisabeth, qui est en même temps miraculeusement enceinte de Jean-Baptiste.

Le Pape a abordé ce thème comme une preuve d’édification mutuelle entre jeunes et vieux, en disant : « Les anciens rêvent de démocratie et d’unité des nations, tandis que les jeunes prophétisent et sont appelés à être des artisans de l’environnement et de la paix.

Il a ajouté : « Avec la sagesse des années, Elisabeth, qui était vieille, fortifie Marie, qui était jeune et pleine de grâce, conduite par l’Esprit. »

L’Église catholique en Russie et à l’étranger s’est fermement opposée au conflit en cours avec l’Ukraine, appelant à une paix immédiate et fournissant une aide humanitaire aux zones dévastées par la guerre.

Le pape François s’est toujours proposé comme négociateur et modérateur pour la paix entre la Russie et l’Ukraine depuis le début de l’invasion l’année dernière.