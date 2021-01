Le pape François a décidé d’annuler trois apparitions à venir après une flambée de douleurs nerveuses dans le dos, a déclaré le Vatican.

Le jeune homme de 84 ans continuera de recevoir la bénédiction de l’Angelus dimanche à midi, mais il ne prononcera pas la messe ni la prière du soir à la basilique Saint-Paul. Une réunion avec le corps diplomatique au Saint-Siège lundi sera également être reporté.

Ces trois événements ne verront pas la participation du pape « en raison d’une récidive de sciatique », a déclaré samedi soir le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

La sciatique, une forme de douleur causée par quelque chose qui presse le nerf sciatique, peut affecter le bas du dos d’une personne, jusqu’aux jambes. Elle est souvent causée par un disque glissé dans la colonne vertébrale.

Ce n’est pas la première fois que Francis annule des apparitions en raison de douleurs nerveuses – il a été contraint de sauter les cérémonies du Nouvel An il y a quelques semaines en raison d’une flambée, ce qui suscite des inquiétudes quant à un prochain voyage international.

Le pape doit se rendre en Irak entre le 3 et le 8 mars – mais de telles visites sont fatigantes en toutes circonstances, avec de nombreux rendez-vous chaque jour, de longues messes et des files d’attente et de multiples transferts en voiture et en avion.

Il y a également eu des questions sur le voyage concernant l’état de la pandémie de coronavirus.