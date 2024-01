Le pape François affirme que le plaisir sexuel est « un don de Dieu »

Il ya 1 heure

Il a également mis en garde contre la pornographie, qui, selon lui, apporte « une satisfaction sans relation » et peut conduire à une dépendance.

Le discours, qui fait partie d’une série de sermons sur les vices et les vertus, s’est concentré sur ce que le Pape a appelé « le démon de la luxure ».

Le pontife a déclaré que la luxure « dévaste les relations entre les gens » et a ajouté que « l’actualité quotidienne suffit à documenter cette réalité ».

“Combien de relations qui ont commencé de la meilleure façon sont devenues plus tard des relations toxiques ?” Il a demandé.

Le pape a fait ces commentaires quelques jours après que son nouveau chef de doctrine, le cardinal Víctor Manuel Fernández, ait été critiqué pour un livre qu’il a écrit et publié à la fin des années 1990 intitulé Passion mystique : spiritualité et sensualité.

Le livre, désormais épuisé, traitait de la sexualité humaine et fournissait des descriptions détaillées des expériences masculines et féminines lors des orgasmes. S’adressant à la publication catholique en ligne Crux, le cardinal Fernández a déclaré qu’il avait écrit le livre quand il était encore jeune et qu’il “ne l’écrirait certainement pas” maintenant.