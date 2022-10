Le pape François admet que des religieuses et des prêtres regardent du porno, Internet réagit

Le pape François, s’adressant aux prêtres et aux séminaristes étudiant à Rome, a lancé un simple avertissement contre la “pornographie numérique”. Le chef de l’Église catholique, âgé de 85 ans, a exprimé son opinion contre la pornographie en ligne. Il a appelé cela une tentation qui “affaiblit le cœur sacerdotal”. Il s’agissait d’une réponse à une question qui lui avait été posée sur la meilleure façon d’utiliser les médias numériques et sociaux.

Dans une transcription publiée par le Vatican mercredi, le pape François a déclaré : « Chacun de vous pense si vous avez eu l’expérience ou eu la tentation de la pornographie numérique. C’est un vice que tant de gens ont, tant de laïcs, tant de femmes laïques, et même des prêtres et des religieuses. Il a ajouté: «Je ne parle pas seulement de la pornographie criminelle comme la maltraitance des enfants, où vous voyez des cas d’abus en direct: c’est déjà de la dégénérescence. Mais de la pornographie plus “normale”.

“Le diable entre par là”, a-t-il averti et ajouté, “il affaiblit le cœur sacerdotal”.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour réagir à la déclaration du pape François. Sûr de dire que la plupart étaient confus au sujet de la déclaration. D’autres, cependant, avaient une vision hilarante de la situation dans son ensemble. Un utilisateur a écrit : « Le pape François a dit que même les prêtres et les religieuses regardaient de la pornographie, mais a averti : « C’est ainsi que le diable entre. Ce Diable est-il observable, audible, goûtable et palpable ?

Le pape François a déclaré que même les prêtres et les religieuses regardaient du porno, mais a averti “c’est ainsi que le diable entre”. Ce diable est-il observable, audible, savoureux et palpable ? — XP01 ou LUCA FACCHINO-mrapp2368@gmail.com (@mrapp2368) 27 octobre 2022

Un autre commentaire disait: “Message intéressant venant du PDG de la société à ses employés.”

Message intéressant venant du PDG de la société à ses employés.

—-

Le pape François avertit les prêtres et les religieuses de se calmer en regardant du porno “normal” https://t.co/rqsvWlUj3r — Steven Diaz 💯 Soutien 🇺🇦 🌻 (@ StevenDiaz317) 27 octobre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter a plaisanté : « Le pape François avertit que même la « pornographie normale » peut affaiblir l’âme. De plus, cela peut vous ennuyer aux larmes.

Le pape François avertit que même la “pornographie normale” peut affaiblir l’âme. De plus, cela peut vous ennuyer aux larmes. — Warren Kluck (@warrenkluck) 27 octobre 2022

Alors que le pape a admis qu’il n’utilisait pas ou ne possédait pas lui-même de téléphone portable, il a exhorté les autres à l’utiliser pour une meilleure communication. Tout d’abord, il a mis en garde contre le fait de regarder les informations de manière obsessionnelle et d’écouter de la musique qui détourne l’attention de son travail. Puis il a adopté une approche plus sérieuse. Avertir les séminaristes que le cœur qui reçoit Jésus chaque jour ne peut pas absorber de contenu pornographique. Il a demandé aux séminaristes de supprimer ces choses de leurs téléphones portables. C’était pour éviter la tentation.

Auparavant aussi, le pape François avait condamné la pornographie. En juin, il l’a qualifié d'”atteinte permanente à la dignité des hommes et des femmes”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici