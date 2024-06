Le pape François accusé d’avoir tenu des propos sexistes 2 jours après avoir abandonné des insultes homophobes

Le chef de l’Église catholique, généralement loué pour ses tendances modernes, aurait fait une remarque sexiste à propos des femmes deux jours seulement après avoir lancé une injure homophobe à huis clos à Rome, selon le média du Vatican Silere Non Possum. Le pape François aurait mis en garde un groupe de jeunes prêtres lors d’une autre réunion à huis clos jeudi contre les dénigrements des paroissiens et autres – un conseil raisonnable, bien que terriblement ironique, car il est venu si peu de temps après la révélation de cette insulte. Malheureusement, le pape a également renforcé les stéréotypes misogynes sur les femmes dans son choix de mots : « Les commérages sont une affaire de femmes », aurait-il déclaré au groupe de prêtres. « On porte le pantalon, on doit dire des choses. » Marco Perfetti, le directeur de Silere Non Possum, a affirmé détenir un enregistrement audio du pontife faisant ces remarques dignes de grincer des dents et a déclaré que plusieurs sources avaient confirmé les commentaires du pape. Des excuses pourraient être présentées – mardi, Francis a dû s’excuser pour avoir utilisé l’insulte italienne «frociaggine » lors d’une discussion sur la possibilité d’autoriser les hommes homosexuels dans les séminaires.