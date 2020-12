Quelques jours après que le Vatican a enquêté sur la question après que le compte Instagram officiel du pape François aimait la photo d’un modèle légèrement vêtu sur Instagram, l’indicible s’est reproduit.

Le 23 décembre, un mannequin adulte qui s’appelle « Margot » a partagé une capture d’écran sur Twitter qui montrait le compte Instagram officiel du pape François « aimant » une photo plutôt racée du modèle sur Instagram.

L’incident s’est produit plus d’un mois après que le compte Instagram du pape a été «pris» pour la première fois en train d’aimer des images de mannequins en bikini sur la plate-forme de partage de photos Instagram.

Partageant la capture d’écran, Margot a écrit: « euhhh le pape a aimé ma photo? ». Elle a également tweeté l’ensemble des images avec la légende « hey c’est moi » dans un autre tweet.

Les images deviennent virales et ne manqueront pas de laisser la papauté au visage rouge, encore une fois.

Selon les rapports dans le Agence de presse catholique Plus tôt en novembre, le Vatican avait demandé une explication à Instagram, propriété de Facebook, après que le compte officiel du Pape avait « aimé » une image racée du mannequin brésilien Natalia Garibotto.

L’Église catholique a également lancé une enquête interne sur la question pour savoir qui aurait pu commettre l’erreur à la fin du pontife, le cas échéant.

Garibotto avait fait la plupart des nouvelles à l’époque, et est allé jusqu’à dire à un portail médiatique: « Ma mère déteste peut-être mes photos de cul mais le pape tapote deux fois. »

Dans une déclaration au Guardian, cependant, le Vatican a déclaré qu’il n’était pas question que le pape ait aimé la photo et a donc demandé une explication à Instagram sur la façon dont cela s’était passé.

Et pourtant, la voici encore. Une autre photo « aimée » d’un mannequin sur les réseaux sociaux. Le pape François est une figure extrêmement populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 7,4 millions d’abonnés sur Instagram où il s’appelle «Franciscus» et plus de 18,8 millions d’abonnés sur Twitter. Il a été nommé leader mondial le plus populaire sur les réseaux sociaux en 2017.

Alors, est-ce que « aimer » les modèles adultes sur Instagram est un problème gênant? Une arnaque Photoshop? Ou un initié jouant une farce? Seul le temps peut le dire.