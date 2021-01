Le pape François a confirmé dans une interview avec un radiodiffuseur italien qu’il avait rendez-vous pour obtenir le vaccin anti-COVID lorsque le Vatican commencera son programme de vaccination la semaine prochaine.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision italienne Canale 5, le pape a également déclaré que tout le monde devrait se faire vacciner, le qualifiant « d’option éthique, car vous jouez avec votre santé, votre vie, mais aussi avec la vie des autres ».

Des extraits de l’interview assis ont été publiés par Mediaset samedi, un jour avant sa diffusion.

C’est la première confirmation que le pape de 84 ans à qui il manque une partie d’un poumon recevra le vaccin, bien que le Vatican ait déjà annoncé qu’il commencerait à administrer les vaccins plus tard ce mois-ci.

« La semaine prochaine, nous commencerons à le faire ici [in the Vatican] et j’ai pris rendez-vous, il faut le faire », a-t-il déclaré dans l’interview, qui doit être diffusée dimanche soir.

« Quand j’étais enfant, je me souviens qu’il y a eu l’épidémie de polio, qui a laissé de nombreux enfants paralysés et nous attendions désespérément un vaccin … Lorsque le vaccin est sorti, nous l’avons administré avec du sucre », a déclaré le Pape. «Puis nous avons grandi à l’ombre des vaccins, contre la rougeole, contre ceci, contre cela, les vaccins que nous donnions aux enfants».

Le Vatican a précédemment déclaré qu’il est «moralement acceptable» pour les fidèles de recevoir des vaccins COVID-19 dont la recherche a utilisé des lignées cellulaires de tissus obtenus à partir d’avortements. La Cité du Vatican a eu au moins 27 cas confirmés de COVID-19.

« Je ne sais pas pourquoi quelqu’un dit: » Non, le vaccin est dangereux « , mais si les médecins le présentent comme quelque chose qui peut être bon, qui ne présente pas de risques particuliers, pourquoi ne pas le faire », at-il ajouté.