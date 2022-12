Le pape François a écrit une lettre de démission en 2013 en cas de problèmes de santé

Le pape François a révélé dans une interview publiée dimanche que peu de temps après avoir été élu pontife en 2013, il avait écrit une lettre de démission au cas où des problèmes médicaux l’empêcheraient d’exercer ses fonctions.

S’adressant au journal espagnol ABC, François a déclaré avoir remis la note au cardinal Tarcisio Bertone, qui était alors secrétaire d’État du Vatican. Le pontife a ajouté qu’il présume que le prélat actuellement dans ce rôle du Vatican n ° 2, le cardinal Pietro Parolin, a maintenant l’instruction écrite.

Francis, qui a eu 86 ans samedi, a subi une intervention chirurgicale en 2021 pour réparer un rétrécissement de l’intestin et a été entravé par une douleur au genou qui l’a obligé à utiliser un fauteuil roulant pendant des mois. Dernièrement, il a de plus en plus utilisé une canne au lieu du fauteuil roulant pour se déplacer en public.

Interrogé sur ce qui se passe si des problèmes de santé ou un accident empêchent soudainement un pape de faire son travail, et s’il devrait y avoir une règle pour de tels cas, François a répondu : “En pratique, il existe déjà une règle”.

“J’ai déjà signé ma renonciation”, a révélé François, notant qu’il l’avait fait au début de la papauté.

“Je l’ai signé et j’ai dit : ‘Si je deviens invalide pour des raisons médicales ou quoi que ce soit, voici ma démission. La voici'”, a-t-il déclaré, faisant référence au cardinal Bertone, qui a démissionné de son poste de secrétaire d’État en octobre 2013, dans les premiers mois du pontificat de François.

Le pontife a plaisanté en disant que maintenant qu’il a révélé l’existence de sa lettre de démission, “quelqu’un va courir vers Bertone (en disant)” Donnez-moi ce morceau de papier “”.

Francis a déclaré qu’il était sûr que Bertone aurait transmis la lettre à l’actuel secrétaire d’État, Parolin.

Dans des remarques passées, François a salué la décision de son prédécesseur, le pape Benoît XVI, de démissionner parce qu’il estimait qu’en raison de son âge avancé, il ne serait pas le mieux à même de s’acquitter de ses fonctions. Benoît, qui vit dans un monastère sur le terrain du Vatican, a été le premier pontife à démissionner en 600 ans, et sa démission a ouvert la voie à l’élection de François en tant que premier pape d’Amérique du Sud.

Francis dans l’interview a minimisé son défi de mobilité, en disant “On gouverne avec la tête, pas avec le genou”.

La loi de l’Église catholique exige qu’une démission papale soit “manifestée librement et correctement” – comme ce fut le cas lorsque Benoît XVI a surpris le monde lorsqu’il a annoncé sa démission à un rassemblement de prélats au Vatican en février 2013.