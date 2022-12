Le pape François a déjà signé une lettre de démission en cas de mauvaise santé

Rome

Le pape François a révélé dans une nouvelle interview qu’il avait déjà signé sa lettre de démission à utiliser au cas où il deviendrait “déficient”.

François a fait ce commentaire dans une interview avec le média espagnol ABC, publiée dimanche, lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait si un pape était soudainement rendu incapable d’exercer ses fonctions en raison de problèmes de santé ou d’un accident.

François a déclaré avoir écrit la lettre il y a plusieurs années et l’avoir remise au secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, qui a démissionné en 2013.

« J’ai déjà signé ma renonciation. Le secrétaire d’État de l’époque était Tarcisio Bertone. Je l’ai signé et j’ai dit : ‘Si je deviens invalide pour des raisons médicales ou quoi que ce soit, voici ma renonciation’ », a déclaré Francis.

“Je ne sais pas à qui le cardinal Bertone a remis cette lettre, mais je la lui ai remise lorsqu’il était secrétaire d’État”, a déclaré François, ajoutant que c’était la première fois qu’il parlait publiquement de l’existence de la lettre.

François a déclaré que les anciens pontifes Paul VI et Pie XII avaient également rédigé leurs lettres de renonciation en cas d’incapacité permanente.

Francis, 86 ans, semble être en bonne santé à part des problèmes de genou. Il a souvent été vu avec une canne et utilise parfois un fauteuil roulant en raison de douleurs au genou droit.

Plus tôt cette année, il a annulé un voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud après que les médecins ont déclaré qu’il pourrait également devoir manquer un voyage ultérieur au Canada à moins qu’il n’accepte de suivre 20 jours de thérapie et de repos supplémentaires pour son genou droit.

L’année dernière, il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une partie de son côlon en raison d’une diverticulite, une affection courante.

En 2013, le prédécesseur immédiat de François, le pape Benoît XVI, a pris la décision presque sans précédent de démissionner de son poste, citant “l’âge avancé” comme raison et surprenant le monde catholique.

C’était la première fois qu’un pape démissionnait en près de 600 ans. Le dernier pape à démissionner avant sa mort était Grégoire XII, qui en 1415 a démissionné pour mettre fin à une guerre civile au sein de l’église dans laquelle plus d’un homme prétendait être pape.