Le pape fait l’éloge du “doux” Benoît avant les funérailles

CITÉ DU VATICAN –

Le pape François a salué la “pensée aiguë et douce” du pape émérite Benoît XVI alors qu’il présidait une audience générale bondée mercredi au Vatican, tandis que des milliers de personnes rendaient hommage à l’ancien pape lors de la dernière journée de visionnement public dans la basilique Saint-Pierre.

François a été accueilli par une foule enthousiaste dans l’auditorium Paul VI et aux cris de “Viva il papa!” ou “Vive le pape” en arrivant pour son rendez-vous hebdomadaire de catéchisme avec les fidèles.

L’audience de cette semaine s’est déroulée alors que des dizaines de milliers de personnes continuaient d’affluer vers la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage devant le corps de Benoît, allongé en état. Les deux premiers jours de visionnage ont attiré un total de 135 000 personnes. Le visionnage de mercredi a commencé avant l’aube et devait se terminer en début de soirée.

François doit présider jeudi les funérailles du défunt pape allemand, un événement qui attire les chefs d’État et la royauté malgré les demandes de simplicité de Benoît et les efforts du Vatican pour que les premières funérailles du Vatican pour un pape émérite des temps modernes soient discrètes.

François a été applaudi lorsqu’il a ouvert son propos en notant tous ceux qui étaient à l’extérieur rendant hommage à Benoît, qu’il a qualifié de “grand maître de la catéchèse”.

“Sa pensée aiguë et douce n’était pas autoréférentielle, mais ecclésiale, car il a toujours voulu nous accompagner dans la rencontre avec Jésus”, a déclaré François.

Plus tard mercredi, les responsables du Vatican devaient placer le corps de Benoît dans un cercueil en cyprès – le premier des trois cercueils – avec un bref résumé écrit de sa papauté historique, les pièces frappées pendant son pontificat et ses étoles en pallium.

Après les funérailles, la dépouille du pontife retraité sera ramenée dans la basilique, où le cercueil sera placé dans un cercueil en zinc, puis enfin dans un autre en chêne.

Conformément aux souhaits de Benoît, sa dépouille sera placée dans la crypte autrefois occupée par le tombeau de saint Jean-Paul II dans les grottes sous la basilique.

Benoît XVI, qui a été élu pape en 2005 après la mort de Jean-Paul, est devenu le premier pape en six siècles à démissionner lorsqu’il a annoncé en 2013 qu’il n’avait plus la force de diriger l’Église catholique. Après que François ait été élu pape, Benoît a passé sa retraite de près de dix ans dans un monastère reconverti dans les jardins du Vatican.

“Nous ne pouvons pas oublier l’exemple qu’il a donné dans sa démission, qu’il a plus ou moins dit : ‘Écoutez, je ne suis pas là pour le prestige, le pouvoir de la fonction, je suis là pour le service, comme Jésus a enseigné », a rappelé le cardinal Timothy Dolan, que Benoît a nommé archevêque de New York en 2009 et cardinal en 2012. Dolan est venu à Rome pour les funérailles.

Le rite de jeudi tient compte de la situation inhabituelle dans laquelle un pape régnant présidera les funérailles d’un retraité, apportant des modifications importantes à un rituel funéraire pour les papes hautement codifié. Deux prières clés, du diocèse de Rome et des églises de rite oriental, qui ont été récitées lors des funérailles de Jean-Paul, par exemple, seront omises parce que Benoît n’était pas pape à sa mort et parce que les deux branches de l’Église catholique ont toujours un pouvoir régnant. pape comme chef : François.

Bien que les funérailles soient nouvelles, elles ont un précédent : en 1802, le pape Pie VII a célébré les funérailles à Saint-Pierre de son prédécesseur, Pie VI, qui était mort en exil en France en 1799 en tant que prisonnier de Napoléon, le Vatican noté mercredi.