Le pape François a exprimé mercredi sa honte et sa tristesse pour le rôle joué par les institutions catholiques dans le système de pensionnats « déplorable » qui a tenté de priver les peuples autochtones de leur langue, de leur culture et de leur vision du monde.

Prenant la parole à la Citadelle historique de Québec, François a demandé pardon pour le mal causé par les politiques d’assimilation menées dans les écoles.

“Dans ce système déplorable, promu par les autorités gouvernementales de l’époque, qui a séparé de nombreux enfants de leurs familles, différentes institutions catholiques locales ont joué un rôle”, a déclaré Francis.

“Pour cette raison, j’exprime ma profonde honte et ma profonde tristesse et, avec les évêques de ce pays, je renouvelle ma demande de pardon pour le tort fait par tant de chrétiens aux peuples autochtones.”

Il s’agit des deuxièmes excuses papales sur le sol canadien pour François, qui est à mi-chemin d’une tournée de six jours qu’il a décrite comme un « pèlerinage de pénitence ». Lundi, il a demandé pardon pour le « mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones », lors d’un discours à Maskwacis, en Alberta.

Le pape a quitté Edmonton mercredi matin et est arrivé en milieu d’après-midi à Québec, se rendant à la Citadelle de Québec pour des réunions privées avec la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau.

Dans son discours, Francis a déclaré que son séjour au Canada lui avait laissé un “ferme désir” d’avancer vers la réconciliation et d’aider à guérir les blessures profondes du passé.

Dans une allocution prononcée en espagnol et traduite en plusieurs langues, il a déclaré que l’Église s’était engagée à répondre de manière « appropriée » aux appels de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a examiné les abus qui ont eu lieu dans les pensionnats et a publié des recommandations pour y remédier et « reconnaître les droits des peuples autochtones ».

Il a ajouté que l’Église s’est engagée à promouvoir la culture autochtone par « des formes spécifiques et appropriées d’accompagnement spirituel qui comprennent une attention à leurs traditions culturelles, leurs coutumes, leurs langues et leurs processus éducatifs », dans l’esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Avant son allocution, le pontife s’est vu remettre une plume de dindon sauvage et du foin d’odeur par un aîné huron-wendat, Raymond Gros-Louis.

Simon, s’exprimant juste avant le pontife, a déclaré que la visite du pape était une étape importante vers un dialogue et des actions plus poussés qui conduiront à une véritable réconciliation.

« En effet, nous avons hâte d’en savoir plus sur les actions futures de l’Église pour poursuivre ce travail essentiel », a déclaré la première gouverneure générale autochtone du Canada, qui a prononcé son discours en anglais, en français et en inuktituk.

Une deuxième excuse du pape avait été une demande de certains dirigeants autochtones du Québec, qui ont déclaré qu’ils méritaient d’entendre le pontife demander pardon sur leur sol natal.

Sur les plaines d’Abraham, cependant, où François a accueilli les membres du public plus tard mercredi depuis sa papamobile, ceux qui se sont rassemblés avant le discours ont exprimé des opinions mitigées sur la question de savoir si des excuses les satisferaient.

Il y avait une forte présence policière sur le terrain, car des concerts et autres performances artistiques ont eu lieu tout au long de l’après-midi. Alors que la capacité du site est de plus de 100 000 personnes, la foule qui s’était rassemblée un peu plus d’une heure avant l’arrivée prévue du pape n’était qu’une fraction de ce nombre.

Pour Omer St-Onge, survivant des pensionnats indiens, la visite du Pape représente un « petit pas » dans un cheminement vers la guérison.

Mais St-Onge, qui vient de la communauté innue de Uashat-Maliotenam sur la rive nord du Québec, a déclaré avant le discours du pape qu’il espérait plus que de simples excuses.

“Il est temps que le pape décide de nous rendre des artefacts, des objets qui nous ont été pris qui se trouvent tous au Vatican et dans des églises, des documents sur des jeunes qui sont morts”, a déclaré St-Onge, dont le nom de naissance est Uapan Ushekatok.

Fabien Jaubert, également de Uashat-Maliotenam, a dit être venu honorer la mémoire des survivants des pensionnats indiens, dont sa grand-mère et ses tantes.

“J’attends des excuses du pape”, a-t-il déclaré dans une interview sur les plaines d’Abraham avant l’arrivée du pontife. “J’aimerais l’entendre en faire un au nom de l’église, au lieu de seulement certains acteurs.”

Parmi les personnes présentes sur le site se trouvait un groupe de marcheurs autochtones qui ont marché 275 kilomètres depuis le site de l’ancien pensionnat de Pointe-Bleue dans la communauté innue de Mashteuiatsh dans la région du Saguenay au Québec. Le groupe, qui a commencé à marcher jeudi dernier, a été accueilli par des acclamations à son arrivée sur scène.

L’établissement de Pointe-Bleue a été la dernière des écoles confessionnelles financées par le gouvernement fédéral à fermer au Québec, en 1991. Chantal Niquay, qui fréquentait l’école, a décrit la marche comme « libératrice » et a déclaré qu’elle l’aidait à guérir de la maladie. cicatrices du passé.

“J’ai eu mes enfants jeunes et je n’étais pas totalement là pour eux, mais aujourd’hui je comprends pourquoi. On se donne tellement d’amour”, a déclaré la femme de 43 ans.

Après avoir visité les plaines d’Abraham, le pape doit se rendre à la résidence de l’archevêque de Québec, où il compte séjourner pendant son séjour dans la province.

Jeudi, François doit tenir une messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré, à l’est de la ville, puis assister aux vêpres avec les responsables de l’église à la cathédrale-basilique de Notre-Dame de Québec.

