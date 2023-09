Le pape explique les commentaires controversés sur la Russie — RT World News

En faisant référence au passé impérial de Moscou, le pontife a déclaré qu’il encourageait les Russes à être fiers de leur « héritage culturel ».

Le pape François a déclaré lundi aux journalistes que ses éloges pour « la grande Russie » ne faisait pas référence à la conquête territoriale, mais à la « un grand patrimoine culturel ». Les commentaires du pape ont rendu furieux les responsables ukrainiens, qui l’ont qualifié de « instrument de la propagande russe ».

S’adressant aux journalistes à son retour de Mongolie au Vatican, le pape a déclaré qu’il « n’a peut-être pas été heureux » parler de « la grande Russie » mais qu’il avait l’intention de le faire « pas dans un sens géographique, mais plutôt culturel. »

« Ce que j’ai appris à l’école me vient à l’esprit : Pierre le Grand, Catherine la Grande » il expliqua. « Ce que j’ai voulu communiquer, c’est s’approprier son héritage. »

Le pape a fait les commentaires en question lors d’un discours vidéo devant 400 jeunes catholiques russes à Saint-Pétersbourg à la fin du mois dernier.

« N’oubliez pas votre héritage » il a imploré son auditoire. « Vous êtes les héritiers de la grande Russie – la grande Russie des saints, des rois, la grande Russie de Pierre le Grand, de Catherine II, le grand empire russe instruit, doté de tant de culture et de tant d’humanité. N’abandonnez jamais cet héritage.















Mikhaïl Podoliak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Vladimir Zelensky, a répondu en accusant le pape François de servir « comme instrument de propagande russe ».

D’autres critiques sont venues du porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, qui a écrit sur Facebook : « Il est très regrettable que les idées d’un grand État russe, qui sont à l’origine de l’agression chronique de la Russie, sortent sciemment ou inconsciemment de la bouche du pape. »

La Lituanie a répondu en convoquant l’envoyé du Vatican, tandis que les politiciens et les médias de la région balte et de la Pologne ont lancé de furieuses dénonciations contre le pontife. L’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves a qualifié les propos du pape « vraiment révoltant » et surnommé le siège de l’Église catholique romaine « le Vatnikan », en utilisant une insulte ukrainienne pour les Russes. Le média polonais Nexta a souligné que «Les catholiques de Pologne, de Lituanie et de Biélorussie se sont soulevés à trois reprises contre cet ’empire éclairé’.»

Le Saint-Siège a déjà tenté de minimiser les propos du pape. « Le pape François n’a jamais approuvé les notions impérialistes » » a déclaré l’ambassade papale à Kiev dans un communiqué la semaine dernière. « Au contraire, il est un fervent opposant et critique de toute forme d’impérialisme ou de colonialisme, quel que soit le peuple ou la situation. »